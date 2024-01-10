Нещасний шлюб та борги: виграні у лотерею мільйони стали прокляттям для щасливчика

Чоловік швидко покинув роботу й пустився берега, витрачаючи гроші на подорожі світом та розкішні покупки.

Колишній антиквар Майк Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн) у 1995 році, витратив все своє багатство на розгульне життя та щедрі подарунки. Тепер чоловік судиться всього через 400 фунтів стерлінгів (19,4 тис. грн). Про його історію пише таблоїд The Sun.

Зірвавши колосальний джекпот, щасливчик думав, що буде забезпеченим до кінця своїх днів. Він швидко покинув роботу й пустився берега, витрачаючи гроші на подорожі світом та розкішні покупки, зокрема швидкісні автомобілі та яхти.

Антонуччі одружився з 22-річною на той час топлес-моделлю Келлі Аркінс. Закоханий по вуха наречений купив своїй обраниці грудні імпланти за 218 тис. гривень й оплатив помпезну весільну церемонію на Багамах, що обійшлась загалом в 485 тисяч. Однак їхній шлюб проіснував всього 12 тижнів.

Згодом мультимільйонер інвестував велику суму грошей у масажний салон, паб, нічний клуб і концертний зал попмузики. Також розщедрився на маєток вартістю 36,4 млн гривень, придбав квартиру на березі гавані за 12,1 млн й швидкісний катер за 9,7 млн.

Такий розкішний спосіб життя вичерпав себе вже за десять років. Через низку невдалих бізнес-проєктів Антонуччі довелося влаштуватися на звичайну роботу.

Майк Антонуччі втратив своє багатство Фото: Apex News & Pictures Майк Антонуччі втратив своє багатство

Востаннє про нього чули у 2012 році, коли Антонуччі "жив одним днем" й займався експортуванням меблів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дав змоги великому виграшу в лотерею змінити спосіб його життя. Щасливчик прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини.