Жінка розказала, як за допомогою фольги суттєво менше платити за газ (фото)

Блогерка підрахувала, що цей простий лайфхак допомагає заощадити до 5% річних рахунків за опалення.

40-річна Клер Дуглас з міста Танбрідж-Уеллс, що у Великій Британії, поділилась у своєму TikTok простим способом, як заощадити газ взимку. Щоб максимізувати тепловіддачу, вона клеїть позаду радіаторів звичайну фольгу.

Спершу жінка вимірює розміри з урахуванням розташування кріплень й вирізає у потрібних місцях отвори. Далі наклеює за допомогою вінілу олов'яну фольгу позаду радіатора, попередньо переконавшись, що панель ніде не згинається і не морщиться.

"Я була вражена ефективністю цього методу. У нашій спальні, де завжди було дуже холодно, значно потеплішало. Тепер я щаслива, адже це нічого мені не коштувало", – зізнається британка.

Клер вирішила перевірити цей метод, адже взимку температура повітря в її оселі дуже низька. Однак вмикати опалення на повну вона не хоче, це надто дорого обходиться для її сімейного бюджету.

"Знаю, що можна купити спеціальні радіаторні панелі, але вони коштують недешево. Мої постійні читачі в курсі, що я віддаю перевагу креативним і фінансово не затратним методам, коли це можливо", – додає вона.

Дуглас підрахувала, що цей простий лайфхак заощаджує від двох до п’яти відсотків річних рахунків, в її випадку це 50-125 фунтів стерлінгів (до 6 тис. грн) на рік. Однак жінка зізнається, що з естетичної точки зору такі панелі мають не дуже гарний вигляд в інтер’єрі помешкання.

Клер клеїть позаду радіаторів звичайну фольгу Фото: TikTok Клер клеїть позаду радіаторів звичайну фольгу Фото: TikTok

"Якщо ви живете в старому житловому фонді з великою кількістю радіаторів на зовнішніх стінах будинку й маєте великі рахунки за електроенергію, то цей хитрий трюк може зробити ваш день щасливішим, як і мій", – резюмує жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного жителя Румунії, який поділився корисним лайфхаком, як таємно вмикати опалення без відома домовласника. Чоловік поскаржився на своїй сторінці у TikTok, що його орендодавець запрограмував систему так, щоб вона спрацьовувала лише тоді, коли температура повітря у будинку опускається нижче 16 градусів. Тож йому довелось піти на цей відчайдушний крок, аби не замерзнути взимку.

Крім того, ми розповідали про британку Джессі Мюллер, яка знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Насамперед жінка використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Блогерка радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.