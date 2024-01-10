Шахіста позбавили титулу за те, що він зробив у своїй ванній після перемоги

Організатори турніру висунули припущення, що гравець міг скористатися так званою розумною кулькою, яка дозволяє отримувати підказки.

Шахіст Янь Ченлун з Китаю на початку року виграв змагання з шахів. Після перемоги чоловік так бурхливо святкував, що врешті-решт організатори вирішили позбавити його титулу та грошової винагороди за аморальну поведінку. Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що гравець випив надмірну кількість алкоголю. Після чого пошкодив майно готелю, порушував правила громадського порядку та моралі. Окрім цього, він випорожнився прямо у ванну.

Сам шахіст не заперечує звинувачень, але виправдовується, що випив лише "розумну" дозу пива. Потім у нього, начебто, розболівся шлунок, і він не встиг добігти до туалету, тож "присів" у ванній.

Представники асоціації Сянці в соціальних мережах засудили неналежну поведінку гравця, що завдала шкоди іміджу турніру. До того ж вони висунули припущення, що чоловік міг скористатися під час змагань так званою розумною кулькою, яка дозволяє отримувати підказки. Можливо, саме вона спричинила "болі" у його животі.

Ображений Янь Ченлун, своєю чергою, подав цивільний позов, вимагаючи вибачень, відновлення репутації та компенсації у розмірі 100 тисяч юанів (близько 13 тис. євро).

Розслідування цього скандалу триває.

Китайські шахи Фото: Weibo

До речі, у схожій формі шахрайства звинувачують 19-річного американського гросмейстера Ганса Німанна. Ознаки обману виявили за допомогою спеціальних алгоритмів онлайн-платформи Chess.com. У середині вересня Німанн виграв партію на турнірі в Сент-Луїсі у чемпіона світу з Норвегії Магнуса Карлсена, який двічі здався.

Крім того, Фокус писав, що понад 80 шахісток з усього світу скаржаться на поведінку колег-чоловіків і розповідають про випадки сексуального насильства з боку тренерів, суддів і менеджерів.