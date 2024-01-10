"Годзілла, друга стадія": рибалка витягнув із води величезного монстра із зубами мурени (фото)

Фотографії незвичайної риби стали вірусними. Користувачі залишили сотні коментарів про те, як міг би називатися спійманий вид із зубами мурени та плоскою мордою.

Австралійський рибалка біля узбережжя в штаті Новий Південний Уельс витягнув з води триметрову істоту з гострими, як бритва, зубами. Загадковий монстр змусив вдатися в питання, до якого виду його слід віднести. Джейсон Мойс поділився фотографіями глибоководного звіра і визнав, що точно не знає, хто це. Але допускає, що вугор. Про це повідомляється на сторінці Trapman Australia у Facebook.

Мойс регулярно розповідає рибальські історії та публікує фотографії незвичайних істот, а також більш відомих.

Морський монстр, спійманий в Австралії

"Подивіться на цього величезного вугра, спійманого в Пітуотері, штат Новий Південний Уельс. Я ніколи не бачив нічого подібного. Це не щучий вугор (Pike eel) і не срібний вугор. Зуби схожі на зуби мурени. Але морда плоска", — написав рибалка про свій новий улов.

Про це відео він також сказав, що у нього перелякані очі, печеристий рот, а зуби схожі на вигнуті нігті.

За словами рибалки, він займається комерційною риболовлею, але за 50 років нічого подібного не зустрічав.

Морський монстр, спійманий в Австралії

Рибу знайшли в гирлі річки Піттуотер на південному сході Австралії. На одній з фотографій улову, якими він поділився, істота витягнулася вздовж борту човна. Фотографії незвичайної риби стали вірусними. Користувачі залишили сотні коментарів про те, як міг би називатися спійманий вид.

Мурена (Moray eel) може дійсно вирости на 15 футів (4,5 м): що глибше, то більшими вони стають. Спасибі за докладний пост

Немає про що турбуватися, це та сама істота, яка кусає вас за ноги, коли гуляєте мілководдям біля берега

"Схоже на другу стадію Годзілли", — написала користувач Девід-Гері Копп.

Коментар про гігантську мурену

"Строфідон або тонка гігантська мурена (Slender Giant Moray). Вони зустрічаються щонайменше на півдні, аж до південної частини Квінсленда. Складно уявити, що якась заблукала особина дісталася так далеко на південь. Але тепліша температура моря призведе до того, що це відбуватиметься частіше", — написав Алекс Лоу.

Істоту називали морським вугром, довгохвостою муреною і зеленою муреною. Але більшість коментаторів, схоже, погодилися з думкою Джейсона Мойса про те, що це різновид вугра.

Нагадаємо, що медсестра поцілувала на пляжі милу істоту, яка зрештою виявилася отруйною змією.

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