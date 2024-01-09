"Не намагайтеся повторити це вдома": чоловік застряг у великій вазі на вечірці (відео)

Коннор Паджетт став зіркою в соцмережах після того, як заліз у велику декоративну вазу, однак вибратися з неї вже не зміг.

Напередодні Нового року один з учасників вечірки в Маунтін-Брук, штат Алабама, застряг усередині гігантської декоративної вази, чим викликав масу насмішок в інтернеті. Відеоролик, на якому зображений цей "трюк", зібрав мільйони переглядів у Х (Twitter).

Згідно з відеозаписом, опублікованим у соцмережі очевидцем під ніком "Casual Thursday", невдалий фокус стався після того, як учасник вечірки на ім'я Коннор Паджетт спробував залізти у велику декоративну урну.

На кадрах видно, як одягнений у светр чоловік втискує своє тіло в посудину так, що видно тільки його голову і руки.

"Ти не зможеш вибратися", — крикнув один із глядачів.

Його прогноз виявився вірним. Усі спроби Паджетта вибратися з вази не увінчалися успіхом, і він дедалі ставав сумним, поки люди пропонували йому способи порятунку.

"Спочатку він сміявся, але тепер починає засмучуватися. Жінки намагаються його втішити. Подейкують про спробу розбити урну", — написав у своєму оновленому пості Casual Thurday.

Вазу розбили за допомогою молотка, саморобного зубила і викрутки Фото: X (Twitter)

Очевидець написав у наступному пості, що господар вечірки згодом відправив свого друга за кувалдою. Зрештою Паджетт вибрався зі своєї "порцелянової в'язниці" за допомогою молотка, саморобного зубила і викрутки. Чоловіка було врятовано, а користувачі соцмереж почали жартувати над ситуацією, в якій він опинився.

"Я думав, він проживе в цій вазі все життя, як рак-відлюдник", "Я думав, це само собою зрозуміло, але: не намагайтеся повторити це вдома", — писали коментатори.

За припущеннями гостей вечірки і користувачів соцмереж, заміна урни може коштувати від 500 до 3 000 доларів.

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