"Безперестанку кричав про любов": балакучий папуга розлучив закохану пару

Парубок звинуватив свою обраницю в тому, що вона настільки не впевнена в собі, що дозволяє птаху ставити під сумнів їхні стосунки.

Користувачка соціальної платформи Reddit запідозрила свого хлопця у зраді через підказку папуги. Про деталі цієї історії занепокоєна дівчина написала на тематичному форумі.

За словами анонімної дописувачки, все почалося з того, що вона на свято зайшла в гості до батьків свого бойфренда. Під час застілля їхній домашній папуга, якого звуть Персі, безперестанку кричав про любов до якоїсь Джесс.

Звісно, дівчина запитала у свого коханого, про кого йдеться. Але він перевів все у жарт і назвав балакучого пернатого "божевільним птахом".

Усе б нічого, але того ж вечора користувачка Reddit помітила, що бойфренд помітно нервує, не випускає з рук свій смартфон й постійно перевертає екран, аби вона випадково нічого не побачила. Раніше, за її словами, такого не було.

Схвильована дівчина знову підняла цю тему і прогнозовано не отримала чіткої відповіді. Пара почала сваритися так сильно, що навіть батьки не змогли їх примирити.

Врешті, молодий чоловік звинуватив обраницю в тому, що вона настільки не впевнена в собі, що дозволяє птаху ставити під сумнів їхні стосунки. Після цього дівчина пішла геть, і з того часу вони не спілкуються.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про хлопчину з Аргентини, який дізнавшись про зраду своєї коханої дівчини, вигадав нестандартну ідею, як їй добряче насолити. Кадри цього інциденту, опубліковані в TikTok, привернули увагу багатьох глядачів по всьому світу. Ролик став вірусним і швидко набрав понад два мільйони переглядів.

Також ми розповідали історію майбутньої нареченої, яка дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною. Вона не змогла втримати сліз і звернулася по допомогу до своїх друзів.