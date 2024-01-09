Влаштували вечірку: мама і донька виявилися "єдиними" пасажирами на борту літака

Зої Дойл змогла танцювати в проході літака, а її мама Кіммі приміряла на себе костюм бортпровідниці. Жінкам також влаштували екскурсію.

59-річна Кіммі Чедел та її 25-річна донька Зої Дойл купили квитки авіакомпанії Emirates у міжнародному аеропорту Сейшельських островів, після чого сіли в майже порожній літак. Про це пише The Mirror.

Жінка та її мати були здивовані, коли, піднявшись на борт літака, виявили, що вони — єдині два пасажири в стандартному класі.

Пара прямувала до Швейцарії з пересадкою в Дубаї, щоб провести Різдво з сім'єю. Вони зробили кадри, на яких видно, як Зої танцює в пасажирському проході й робить снігових ангелів на підлозі літака, а її мама Кіммі приміряла на себе костюм бортпровідниці.

"Ми й не підозрювали, що ми одні такі. У першому класі летіли, здається, ще четверо, але вони були абсолютно окремо від нас, тож ми були практично єдиними. Оскільки на Сейшелах був сезон мусонів, а також Різдво, ніхто не літав, напевно", — сказала Зої.

Стюардеси максимально використали можливість піклування лише про двох пасажирів, багато розмовляли із Зої та її мамою і навіть влаштували їм екскурсію літаком.

Жінкам дозволили навіть танцювати Фото: SWNS

"Усі стюардеси були так раді, що літак порожній. Вони сказали, що такого ніколи не буває. Нам влаштували невеличку екскурсію літаком, хоча в перший клас нас все одно не пустили. Це було так весело. Ми базікали зі стюардесами й знімали з ними смішні відео. Вони навіть дістали полароїдну камеру і нарядили мою маму у форму бортпровідників. Це було здорово", — розповіла Зої, яка родом із Монреаля (Канада), але зараз живе в Кейптауні (Південна Африка).

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Також стало відомо, що дівчинка вижила в авіакатастрофі, але її переїхала прибула пожежна машина. Вона сиділа в задній частині літака і, імовірно, була викинута на асфальт аеропорту, де пізніше її розчавило авто рятувальників. Її подругам також не вдалося вижити.