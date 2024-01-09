Виграв кілька справ: продавець курки кілька років видавав себе за адвоката (фото)

Шахраєві довгий час вдавалося виступати в суді та навіть домагатися перемог для своїх клієнтів. Завдяки численним друзям-адвокатам і надійному характеру багато людей вважали Порнтхепа Качаінпхака справжнім адвокатом.

Тайському продавцеві курки-гриль загрожує 12 років в'язниці після того, як у жовтні 2022 року його заарештували за видачу себе за адвоката. Чоловік навіть зміг виграти кілька справ у суді. Про це пише The Thaiger.

Фальшивий адвокат Порнтхеп Качаінпхак протягом кількох років рекламував свої юридичні послуги в соціальних мережах. Він розміщував свої фотографії в костюмі адвоката, стверджував, що має юридичну фірму, і хвалився, що виграв кілька справ.

Про фальшиву особу чоловіка стало відомо після того, як у жовтні 2022 року він ошукав клієнтку на 40 000 батів (трохи більше ніж 43 тисячі гривень) у північній провінції Кампхенг Пхет. Жінка заплатила йому гонорар, але її справа не розглядалася. Розчарована відсутністю розвитку, вона змусила Порнтхепа просунути справу, внаслідок чого він надіслав їй документ із вироком. Під час перевірки жертва виявила, що документ підроблений. Вона повідомила про це в поліцію, внаслідок чого чоловіка заарештували через місяць.

Пізніше стало відомо, що Порнтхеп був власником магазину з продажу курей-гриль, і в нього не було закінченої юридичної або адвокатської освіти.

Арешт викликав шок у юридичному співтоваристві Таїланду, оскільки шахраю тривалий час вдавалося виступати в суді й навіть домагатися перемог для своїх клієнтів. Завдяки численним друзям-адвокатам і надійному характеру багато людей вважали Порнтхепа справжнім адвокатом. Видання зазначає, що якби Порнтхеп не обдурив свою клієнтку, то, можливо, зміг би підтримувати аферу протягом тривалого часу. Йому повірили навіть члени родини.

Чоловік виграв кілька справ у суді Фото: Thai News Agency

Згідно з постановою Ради адвокатів Таїланду під королівським патронажем, шахрая звинувачують у порушенні Закону про адвокатів, яке виразилося в незаконній юридичній практиці, виготовленні підробленого посвідчення адвоката, використанні підробленого посвідчення адвоката, використанні підроблених електронних документів, введенні громадськості в оману щодо того, що він є адвокатом, і образі влади суду.

Прокуратура провінції Кампаенг Пхет офіційно винесла вирок Порнтхепу сьогодні, 9 січня. Чоловік зізнався у своєму злочині, і термін ув'язнення було скорочено з 24 до 12 років.

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