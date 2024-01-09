Пілот наосліп посадив літак після того, як його лазер потрапив йому в очі (фото)

Джонатону Фею знадобилася медична допомога після того, як лазерний промінь, який Крістофер Гарріс спрямував на чотиримісний літак, влучив йому просто в очі.

У США пілот наосліп посадив двомісний літак після того, як у кабіну було спрямовано яскраво-синій лазерний промінь, який пошкодив йому очі незадовго до посадки. Про це пише Miami Herald.

Крістофер В. Гарріс звинувачується в тому, що він "стежив" за літаком за допомогою лазерної указки, освітлюючи кабіну протягом 12-13 секунд, перш ніж пілот зміг приземлитися в аеропорту Арлінгтон у Вашингтоні ввечері 20 листопада 2022 року. Слухання відбулося 5 січня цього року.

За словами прокурорів, пілоту знадобилася медична допомога після того, як лазерний промінь, який Крістофер Гарріс спрямував на чотиримісний літак, потрапив йому прямо в очі.

"Я повинен був зрозуміти, як приземлитися. Якби я летів на старому літаку без приладів, я б, найімовірніше, не вижив... З ласки Божої, я не втратив зір остаточно", — сказав пілот Джонатон Фей на слуханнях з ухвалення вироку Гаррісу.

Окрім пілота на літаку був студент. Інструктор сфотографував промінь, що проникає в кабіну, повідомляє прокуратура.

За словами прокурорів, Федеральне управління цивільної авіації та поліція Арлінгтона зрештою з'ясували, що Гарріс пускав промені зі складу, розташованого майже за півтори милі від аеропорту Арлінгтона.

Лазерний луз пошкодив очі пілота Фото: Miami Herald

Окружний суддя США Річард А. Джонс засудив 41-річного чоловіка з округу Снохоміш до восьми місяців тюремного ув'язнення.

"Ви мало не вбили Джонатана Фея. У нього є сім'я і люди, які залежать від нього. Він міг потрапити в аварію зі смертельними наслідками. ... За те, що ви зробили, мають бути наслідки", — сказав суддя винному.

Крістофер Гарріс зобов'язаний пройти курс лікування від наркотичної залежності. Чоловік просив вибачення у двох рукописних листах із вибаченнями, адресованих Фею і пілоту-студенту.

"Моя мама кілька разів на рік літає до Каліфорнії, щоб доглядати за своєю 93-річною матір'ю. Я був би спустошений, якби вона загинула в авіакатастрофі. Тому я (щиро) перепрошую за будь-яку шкоду, яку я міг (потенційно) заподіяти тієї ночі, і я сподіваюся, що ви зможете мене пробачити", — написав Гарріс.

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Також стало відомо, що дівчинка вижила в авіакатастрофі, але її переїхала прибула пожежна машина. Вона сиділа в задній частині літака і, імовірно, була викинута на асфальт аеропорту, де пізніше її розчавило авто рятувальників. Її подругам також не вдалося вижити.