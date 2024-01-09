Рибалка витягнув з моря триметрове "чудовисько", що нагадує дракона (фото)

Рибалка з Австралії каже, що ніколи у житті не бачив нічого подібного.

Досвідчений рибалка Джейсон Мойс виловив біля Нового Південного Уельсу, що в Австралії, таємничу морську потвору. Чоловік запевняє, що ніколи раніше не бачив нічого подібного. Про його дивовижний улов написало видання Miami Herald.

Триметровий звір з гострими як бритва зубами схожий на монстра з фільму жахів. У нього величезні очі та гострі зуби, наче покручені цвяхи, як у дракона.

"Щось нове для мене, а я займаюся промисловим рибальством вже 50 років. Це не щука. Зуби схожі на якусь мурену", – написав Мойс на своїй сторінці у Facebook минулого тижня.

На одній з фотографій, якими поділився рибалка, видно, як істота витягнулася вздовж борту човна.

Рибалка з Австралії спіймав таємничу істоту Фото: Facebook

У коментарях користувачі мережі почали наводити свої гіпотези щодо походження таємничої потвори. Зокрема припустили, що це може бути довгохвоста або зелена мурена.

Інші просто поділилися своїми враженнями від побаченого.

"Тільки уявіть, що це наближається до вашого купальника!"

"Відпустіть, він має дуже поганий вигляд"

"Це якийсь фільм жахів"

"Ну все, тепер я не зможу купатися в морі"

"Я спочатку подумав, що це фото несправжнє"

"Боже мій, у мене аж подих перехопило"

Сам Мойс майже впевнений, що змієподібна істота – це вугор, але зізнається, що не знає, який саме.

Рибалка з Австралії спіймав таємничу істоту Фото: Facebook Рибалка з Австралії спіймав таємничу істоту Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничу істоту з довгим тулубом помаранчевого кольору, яку винесло на берег океану в шотландському Кейссі. Під час прогулянки її знайшов 36-річний місцевий житель Грег Дженкінсон і його син Тайлер. Чоловік попросив допомогти в ідентифікації "звіра".

Крім того, американський гуморист Гевін Кокс побачив дивну істоту, що плаває в океані неподалік від узбережжя. Чоловік зафіксував це на відео та опублікував у своїх соціальних мережах, зокрема в Instagram та TikTok. Користувачі мережі порівнюють "таємничого монстра" з міфічним шотландським звіром.