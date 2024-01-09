Потрапили в пастку: багатоквартирний будинок був забитий дошками з мешканцями всередині (відео)

Рудольф Вільямс розповів, що він був удома, коли зрозумів, що двері та вікна його квартири у внутрішньому дворі були забиті фанерою. У подібній ситуації опинилися й сусіди чоловіка.

Кілька мешканців двох багатоквартирних будинків у місті Гарві, штат Іллінойс, стверджують, що 5 січня їхні двері та вікна були забиті, внаслідок чого вони опинилися в пастці. Про це стало відомо із серії відеороликів, що стали вірусними, опублікованих у TikTok.

У роликах видно, як бригади забивають квартири, попри те, що їм сказали, що всередині перебувають мешканці.

6 січня представники влади міста Гарві заявили, що умови проживання в забитих приміщеннях було визнано небезпечними, сходи та балкони руйнувалися і вимагали негайного ремонту. За словами чиновників, вони нікого не виселяли з будинків, але повідомили власникам нерухомості про терміновість ситуації.

"Власники нерухомості були офіційно повідомлені письмово про те, що структурна цілісність будівлі перевищила очікуваний термін експлуатації, і евакуація обов'язкова до 28 жовтня 2023 року. Також було підкреслено обов'язок донести цю інформацію до орендарів", — заявили чиновники.

За словами чиновників, вони нікого не виселяли з будинків, але повідомили власників нерухомості про терміновість ситуації Фото: ABC News

Згідно із заявою, 14 грудня Департамент будівництва визначив, що будівля становить безпосередню загрозу безпеці. За словами міської влади, 5 січня поліцейське управління міста Гарві провело кілька інспекцій і перевірок стану придатності, перш ніж будівлі були забиті власниками. У заяві не згадується про те, що люди опинилися в пастці всередині.

"Не могли б ви відкрити це вікно, там усередині людина. Робітник просто подивився на мене і продовжив іти", — розповів журналістам Джеймс Вільямс, чий дядько, Рудольф Вільямс, був одним із мешканців, які опинилися в пастці.

Пізніше сам 73-річний потерпілий зміг поспілкуватися з представниками ЗМІ.

"У нас тут усе забито. Я відчинив двері й тільки тоді побачив, що там лежить дошка. Я відчинив двері й тільки тоді побачив, що там лежить дошка", — розповів він.

Інша мешканка розповіла, що вона спала, коли встановлювали дошки, і їй довелося виштовхувати своїх дітей через заднє вікно, щоб вибратися назовні.

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