Спрацювала інтуїція: кмітлива кішка врятувала помираючу бабусю (фото)

Донька пенсіонерки на знак вдячності принесла пухнастику корм, а його хазяйці подарувала букет квітів.

57-річна Марія Адаль зі Швеції розповіла, як її кішка Даґні врятувала життя сусідці. Це сталося у багатоквартирному будинку в містечку Гевле, що за 173 кілометри на північ від Стокгольма, пише шведська газета Aftonbladet.

За словами жінки, близько 18:00 того вечора її трирічна перська кішка раптом почала поводитися дуже дивно: сіла біля вхідних дверей й безперестанку нявкала.

"Я глянула у вічко, а потім вийшла за двері, щоб перевірити, чи там хтось є. Але на сходах було пусто, нічого не чула. Попри це, кішка продовжувала нявкати ще кілька годин", – згадує Марія.

Коли це вже не можливо було витримати, вона знову вийшла на коридор. Разом з хазяйкою вискочила й Даґні. Кішка відразу кинулась до дверей сусідської квартири й почала дряпатися, як божевільна.

Кішка Даґні зі своєю хазяйкою Фото: Maria Ådahl

"Я підійшла до неї, нахилилася й раптом почула шум. Відкрила щілину для листів у дверях, а звідти доносився слабкий крик про допомогу", – розповідає Адаль.

Коли вона зайшла всередину, то побачила свою 90-річну сусідку на кухонній підлозі. Старенька впала, серйозно травмувала голову й не могла підвестись.

Марія, яка є дипломованою медсестрою, доглянула за сусідкою до приїзду швидкої допомоги. Пізніше донька пенсіонерки на знак вдячності принесла Даґні корм, а її хазяйці подарувала букет квітів.

Кішка Даґні врятувала 90-річну бабусю Фото: Maria Ådahl Кішка Даґні врятувала 90-річну бабусю Фото: Maria Ådahl

Нагадаємо, що Фокус раніше писав, як у Львові кіт зачинив на балконі свою 65-річну господиню. Жінка просиділа так кілька годин, поки їй на допомогу не прийшли сусіди разом із поліціянтами.

Також ми розповідали, як знайдений на круїзному лайнері Royal Caribbean International кіт дивом уникнув евтаназії. Згідно з правилами, тваринку мали б приспати. Але, на щастя, цього вдалося уникнути.