Найкоротший рейс: літак Ryanair пролетів лише 7 кілометрів (фото)

На думку авіаекспертів, це був найкоротший переліт літака класу Boeing 737, який дозволив компанії не виплачувати пасажирам компенсацію.

Літак Boeing 737, що належить авіакомпанії Ryanair, здійснив між двома аеропортами румунського Бухареста один із найкоротших перельотів для літаків цього класу. Про це повідомляє авіаційна спільнота Aeronews.

Літак Ryanair, що летів з італійського міста Тревізо, через снігопад і неприбрану злітно-посадкову смугу сів у старому аеропорту румунської столиці Беняса. Однак екіпаж вирішив не висаджувати пасажирів, а лише дозаправився, очистив літак від криги та вилетів до міжнародного аеропорту Бухареста Отопень, пролетівши всього близько 7 кілометрів.

Крім того, такий короткий переліт між аеропортами Бухареста дозволив авіакомпанії уникнути компенсації пасажирам за "незавершений політ".

На думку експертів авіаційних спільнот, це був найкоротший за дистанцією рейс Boeing 737.

Фото: Facebook

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