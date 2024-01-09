"Бог вирішив, що я повинна": 70-річна пенсіонерка чудом народила двійню (фото)

Щоб завагітніти, жінка використовувала донорські яйцеклітини.

70-річна Сафіна Намуквея з Уганди шляхом кесаревого розтину народила двійню вагою 2,2 кг кожен. Матір з немовлятами виписали з лікарні в суботу, 6 січня. Про це пише видання Today.

"Сафіна не може відвести від них очей. Вона здорова жінка, і вся Африка радіє за неї. Якщо захоче мати ще одну дитину, то ми тут", – сміється на пресконференції лікар та фахівець з репродукції Едвард Тамале Салі.

Батьки уже дали імена своїм дітям. Доньку назвали Шакірою Бабійре Набагалою, а сина – Като Шафіком Кангаве (скорочено Бабійре та Като). У подружжя також є трирічна донька.

"Хтось може сказати, що 70 років – це вже старість, але Бог вирішив, що я повинна народити двійню. Ніхто не може обмежити владу та силу Господа", – каже Намуквайя й додає, що родичі допомагають їй у догляді за дітьми.

Щоб завагітніти, Намуквея пройшла процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) і використовувала донорські яйцеклітини та сперму свого чоловіка.

Педіатр Глорія Луньоло називає малюків "чудо-дітьми" і розповідає, що вони харчуються комбіновано, чергуючи молочні суміші з грудним молоком.

Однак директор нью-йоркської клініки репродуктивної медицини CCRM Брайан Левін впевнений, що запліднювати 70-річну жінку безвідповідально з медичної точки зору.

70-річна Сафіна Намуквея народила двійню Фото: Courtesy Samuel Tamale-Sali

"Дані показують, що жінки, які народжують у віці старше 50 років, стикаються з гіпертонією, гестаційним діабетом і передчасними пологами. Якщо у 70-річної матері відірветься тромб, станеться інсульт або серцевий напад, її діти будуть відставати у розвитку. І хто подбає про них, коли їхні батьки помруть?" – додає він.

Лікар Едвард Салі, який погодився лікувати Намуквайю, запевняє, що жінка фізично здорова й має на це повне право.

70-річна Сафіна Намуквея народила двійню Фото: Courtesy Samuel Tamale-Sali

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 29-річну британку Шантель Бротон, яка народила близнюків з різним кольором шкіри. При народженні діти мали однаковий вигляд, проте згодом один малюк став набагато смаглявішим.

Крім того, молода мати Енджі Фейт до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.