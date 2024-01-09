"Ніколи не приїжджайте в Росію": блогерку довели до істерики в московському аеропорту (відео)

Дівчина виявила зникнення багатьох речей, зокрема сумки Chanel, яку їй на день народження подарував коханий, і дизайнерських окулярів.

Відому тайську блогерку й акторку Пім Тангпрабхапорн обікрали й довели до істерики в московському аеропорту. У своїх соціальних мережах заплакана дівчина опублікувала відео, у якому розкритикувала місцеві порядки та бездіяльність правоохоронців. Про це повідомляє видання The Thaiger.

Тайська зірка летіла із сестрою та батьком із мурманського аеропорту ім. імператора Миколи II авіакомпанією "Аерофлот". Коли вона отримала свій багаж у Москві, то помітила, що бирка відсутня, а замок — відкритий.

Перевіривши вміст, дівчина виявила зникнення багатьох речей, зокрема сумки Chanel, яку їй на день народження подарував коханий, і дизайнерських окулярів. Загалом її обікрали на суму понад 200 тисяч бат (7,2 тисячі доларів США).

"Ніколи не приїжджайте в Росію. Будьте обережні, приїжджаючи до цієї країни. Єдиний спосіб уникнути крадіжки — носити цінні речі із собою та бути пильними. Злодії є скрізь", — каже на відео інфлюенсерка.

Тайську акторку та блогерку Пім Тангпрабхапорн обікрали в Росії Фото: Facebook Тайську акторку та блогерку Пім Тангпрабхапорн обікрали в Росії Фото: Facebook

Співробітники "Аерофлоту" відмовилися допомогти пасажирці. За словами Пім, коли вона звернулася по допомогу, то вони лиш "скорчили гримаси та закотили очі", порадивши їй написати заяву в поліцію.

Пім так і зробила, але поліціянти почали нецензурно лаятися та кричали на неї. Як згодом з’ясувалося, майно вкрали співробітники авіакомпанії в аеропорту Мурманська, тож правоохоронці попросили потерпілу летіти туди, щоб повідомити про крадіжку в місцевий відділок.

Пім Тангпрабхапорн часто мандрує Фото: Instagram

Блогерка розповіла, що наступного дня їй потрібно було повертатися в Таїланд, тож вона опустила руки. Вкрадені речі повернути їй так і не вдалося.

Нагадаємо, раніше одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). Відповідне відео з’явилося в соціальній мережі TikTok.

Також Фокус писав про звільнення працівника аеропорту після того, як один із пасажирів помітив непристойне послання, яке той залишив на його валізі. Мандрівник зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки, і це образило представника авіакомпанії Ryanair.