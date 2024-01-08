В Токіо через аромапаличку вщент згорів палац експрем'єр-міністра Японії (відео)

На момент пожежі в будинку перебували донька Какуеї Танаки, колишня міністерка закордонних справ Макіко Танака та її чоловік Наокі, колишній міністр оборони

У Японії в Токіо 8 січня вщент згорів палац колишнього прем'єр-міністра Японії Какуеї Танаки. Про це повідомляє видання News.cgtn.

Зазначається, що місцева пожежна служба отримала повідомлення о 15:20 про займання в резиденції експрем'єр-міністра.

На момент пожежі в будинку перебували донька Какуеї Танаки, колишня міністерка закордонних справ Макіко Танака та її чоловік Наокі, колишній міністр оборони. Їх благополучно евакуювали.

Резиденція вважалася символом могутності та фінансових можливостей Какуеї Танаки

Зазначається, що пожежа почалася в двоповерховому будинку. За словами поліції, причиною пожежі могли стати аромапалички, які запалила Макіко Танака. Внаслідок цього вогонь знищив будинок, а також прилеглу лісисту зону. На місці працювали 20 пожежних бригад.

Комплекс, де проживала родина колишнього прем'єр-міністра Японії, розташований приблизно в 1,5 кілометрах на схід від станції Меджіро в житловому районі. Поруч університет і готель.

Резиденція вважалася символом могутності та фінансових можливостей Какуеї Танаки.

Нагадаємо, що у Києві на ходу зайнявся тролейбус з пасажирами. В соцмережах передають, що транспорт вигорів вщент. За попередніми висновками слідства, пожежа не була випадковістю.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі загорівся склад з поліетиленом і картонною упаковкою поширилася на 4 тисячі квадратних метрів. Саме приміщення не вдалося врятувати від вогню.