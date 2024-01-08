Весь зал сміявся: жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля

Чоловік на ім'я Джейк почав дивитися відео з весільними розіграшами напередодні весільної церемонії та попри обіцянку не робити нічого подібного, проігнорував прохання коханої.

Наречена, яка не захотіла називати свого імені, подала на розлучення всього за 48 годин після весілля з чоловіком, бо він не поважав її прохання в день їхнього весілля. Про це дівчина розповіла користувачам популярного форуму Reddit.

Багато людей похвалили жінку за те, що вона зважилася розірвати шлюбний союз лише через 2 дні, після проголошення весільних присяг, тому що її обранець Джейк зганьбив її в цей знаменний день. Він почав дивитися відео з весільними розіграшами напередодні їхньої церемонії й попри обіцянку не робити нічого подібного, проігнорував її прохання.

"У цих відеороликах показували незручні фотографії нареченої, які демонструвалися на проєкторі перед усім залом, або обличчя нареченої, розбите об торт. Я одразу ж сказала йому, що не хочу нічого подібного на нашому весіллі. Він тільки розсміявся і сказав, що не планує нічого подібного. Я думала, що на цьому все закінчиться, але продовжувала ловити його на дивних домовленостях із друзями. Він раптом захотів вибрати весільного фотографа і торт", — почала свою розповідь дівчина.

Вдячна за те, що її майбутній чоловік проявляє інтерес до організації весілля, вона порадила йому зв'язатися з фотографом і пекарнею.

"Напередодні я нагадала йому, що якщо він зробить щось подібне (розіграш), то я негайно порву з ним. Коли настав день весілля, все йшло гладко до самої церемонії. Поки не настав момент, коли потрібно було розрізати торт. Весь зал дивився, як я роблю перший надріз, а фотограф стояв перед нами з камерою в руках. Раптом я відчула руку на своїй потилиці, яка штовхнула мене обличчям у торт. Не тільки мій макіяж, а й уся весільна сукня була зіпсована, і вся зала сміялася, а мій чоловік — голосніше за всіх. У цей момент фотограф зробив знімок, і Джейк сказав, що тепер це наша весільна фотографія", — писала наречена.

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Дівчина розвернулася і вдарила нареченого по обличчю, після чого вибігла з кімнати в сльозах. Бажаючи переконатися, що з нею все гаразд, її новий шурин Френк погнався за нею, щоб дізнатися, як вона.

"Слава богу, карма не змусила себе довго чекати й прийшла у вигляді рідного брата. Я побігла до туалету і почала плакати, як раптом почула гучні крики із залу. Це був його брат Френк. Він сказав мені, що Джейк хоче мені щось сказати. Він тремтів і просив вибачення, не дивлячись мені в очі", — продовжила свою розповідь дівчина.

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Наречений знову вибачився, а вони разом повернулися до зали, де раптом стало дуже тихо, і більшість гостей зніяковіло дивилися в підлогу. Свято було перервано і шурин відвіз наречену додому, адже вона була надто зла на свого чоловіка і не хотіла його бачити. Під час поїздки додому Френк просив вибачення за те, що "зірвався", і розповів, як у дитинстві Джейк робив усе можливе, щоб зіпсувати кожну особливу нагоду.

"Коли у Френка був день народження, мій чоловік жбурляв у нього торт і ламав подарунки. Я запитала його, чи вважає він, що буде перебільшенням, якщо я розлучуся з його братом. Він відповів, що ні, тому що, за його словами, я заслуговую на більше, і йому байдуже, як до цього поставиться його брат, тому що він сам винен", — розповіла наречена.

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Після цього дівчина подала на розлучення зі своїм новим чоловіком, лише через 48 годин після проголошення весільних присяг.

Багато користувачів форуму підтримали рішення дівчини, залишивши свої коментарі під її розповіддю.

"Мені шкода, що це сталося, але я так пишаюся вами. Ви попереджали його багато разів, а він вирішив, що важливіше посміятися, ніж бути надійним партнером. Не знаю, чому люди вважають, що приниження — це розіграш. Якщо вам доводиться пояснювати, що це був жарт, значить, це не смішно", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.