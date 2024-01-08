Зірвав джекпот: чоловік, який 15 років використовував одні й ті самі номери, виграв $1,4 млн

Чоловік став одним із семи переможців першого дивізіону, які отримали головний грошовий приз.

Прихильність одного австралійця до гри з одними й тими самими номерами вилилася у величезний виграш у лотерею Saturday Lotto. Про це пише Yahoo News Austra.

Завзятість і віра чоловіка, ім'я якого не називається, принесли свої плоди, він виграв 1,4 мільйона доларів.

Місцевий житель Лісмора був приємно здивований, що він став одним із семи новоспечених мільйонерів у суботньому розіграші лотереї (6 січня), після того, як він залишив квиток у своїй машині. Виграшними номерами виявилися 17, 12, 36, 42, 13 і 34, а додатковими — 41 і 38. Сім переможців першого дивізіону отримали по $1 428 571,43.

"Я беру ці номери вже дуже давно — можливо, 15 років чи більше. Я не беру їх щотижня. Я радий, що взяв їх саме цими вихідними", — сказав переможець представнику лотереї після того, як йому довелося бігти до машини, щоб знайти і білет, і підтвердити виграш.

Переможець лотереї зазначив, що останні кілька років були важкими і великий грошовий приз став дуже доречним.

"Чесно кажучи, я приголомшений! Навіть не знаю, що сказати. Це великий шок", — додав щасливчик.

Чоловік із Північних річок штату Новий Південний Уельс сказав, що йому потрібен час, щоб повністю осмислити свою перемогу, перш ніж він вирішить, що робити з грошима.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго. Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році вразила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

Також стало відомо, що мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин. Курсат Йилдирим після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.