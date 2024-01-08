Неймовірний улов: величезну 238-кілограмову рибу продали за $800 тисяч (фото)

Гігантського тунця рибалки виловили біля узбережжя префектури Аоморі в Японії.

Величезного блакитного тунця вагою майже 525 фунтів (близько 238 кг) продали під час аукціону на рибному ринку Токіо, що в Японії. Цей лот за 800 тисяч доларів придбав гуртовий торговець морепродуктів Yamayuki та мережа суші Onodera group, пише місцеве видання The Japan Times.

Повідомляється, що гігантського тунця рибалки виловили біля узбережжя префектури Аоморі. Після аукціону його відвезуть в "мішленівський" суші-ресторан Onodera, що розташований у фешенебельному районі японської столиці.

"Ми мусили це зробити, якщо хотіли перемогти", – заявив Юкітака Ямагучі, президент Yamayuki, у перерві після символічного розрізання риби.

Як не дивно, захмарна ціна за цього блакитного тунця не встановила жодного рекорду, адже це лише четвертий за величиною продаж з моменту ведення обліку в 1999 році.

До слова, рекорд був встановлений у 2019 році, коли власник японської мережі суші-ресторанів "Король тунця" заплатив за 613-фунтового (близько 278 кг) блакитного тунця 333,6 мільйона єн (88,6 мільйона гривень). Це вп’ятеро дорожче, аніж очікувалось напередодні.

"Тунець виглядає таким смачним і дуже свіжим, але я думаю, що переплатив", – зізнався тоді журналістам CNBC підприємець Кійосі Кімура.

Блакитного тунця продали за $800 тисяч Фото: ZUMAPRESS Блакитного тунця продали за $800 тисяч Фото: ZUMAPRESS

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