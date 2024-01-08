Замість нагороди штраф: пенсіонер допоміг поліції спіймати злодія і потрапив у неприємності (фото)

Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 кілометри, перш ніж допоміг поліцейським заарештувати його. Злочинцю вдалося уникнути покарання, а сам чоловік отримав штраф за порушення правил дорожнього руху.

У Великій Британії відставний поліцейський, який допоміг поліції вистежити магазинного злодія, був оштрафований за те, що переслідував підозрюваного на своїй машині, а злочинець залишився безкарним. Про це пише Metro.

Норман Бреннан, колишній співробітник Британської транспортної поліції, гнався за підозрюваним майже дві милі (трохи більше ніж 3 км), перш ніж допоміг поліції заарештувати його. Чоловік також знайшов рюкзак злочинця, в якому знаходилися дев'ять вкрадених пляшок вина.

Незабаром після цього 64-річний британець отримав штраф у розмірі 130 фунтів стерлінгів (6317 гривень) від місцевої ради за те, що під час переслідування він ненадовго звернув з дороги з одностороннім рухом. За його словами, він втратив би підозрюваного з поля зору, якби поїхав іншим маршрутом. Пізніше з'ясувалося, що злодій не був оштрафований або попереджений, після того, як менеджер магазину Sainsbury's Local на Твікенхем-Грін (південний захід Лондона) вирішив не висувати звинувачень.

Норман написав до ради Річмонда, щоб оскаржити штраф, але отримав відмову. Відставний поліцейський назвав систему правосуддя "зламаною" і процитував міністра поліції Кріса Філпа, який раніше закликав громадськість допомогти скоротити кількість магазинних крадіжок, проводячи цивільні арешти.

"Яка марна трата мого часу й абсолютний фарс. Єдиний, кого тут карають, — це я. Це була рідкісна ситуація, коли поліції і магазину все було піднесено на блюдечку — всі докази і сам злочинець, — але в підсумку хлопець все одно залишився на волі. Уряд пообіцяв припинити цю злочинність, але поліція не може цього зробити. Усе це велика плутанина. Система кримінального правосуддя зламана і не відповідає своєму призначенню", — сказав британець.

Менеджер магазину Sainsbury's Local вирішив не висувати звинувачення Фото: Google Maps

Не маючи сил переслідувати підозрюваного пішки через артритні коліна, Норман зачекав, поки злодій знову з'явиться, а потім простежив його до промислової зони, розмовляючи з оператором поліцейської служби, який пообіцяв підкріплення. За його словами, якби він не звернув на вулицю з одностороннім рухом, то втратив би злодія з поля зору.

Раніше Фокус повідомляв, що поліцейські не змогли розгадати пароль від телефону зі 175 млн спроб. Співробітники поліції вилучили у підозрюваного три телефони. Виявилося, що їхній вміст було захищено складними буквено-цифровими кодами, на розгадку яких пішло більше року.

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