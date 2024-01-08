Болів живіт: лікарі виявили 35-річну "кам'яну дитину" в утробі жінки (фото)

Жінка раніше проходила лікування, але ненароджена дитина залишалася невиявленою до 2016 року. На думку медиків, вік плода становив близько 7 місяців, а вага була близько 2 кг.

73-річна жінка з Алжиру носила плід "кам'яної дитини" 35 років, навіть не підозрюючи про це. Вражені лікарі побачили приголомшливі знімки після рентгенівського сканування. Про це пише Daily Star.

На думку медиків, вік плода становив близько 7 місяців, а вага була близько 2 кг.

Лікарі виявили 35-річну "кам'яну дитину" в утробі літньої жінки, яка скаржилася на болі в животі. За словами експертів, вона навіть не підозрювала про плід і жила нормальним життям.

За даними Національної медичної бібліотеки США, рідкісне захворювання, яке називається літопедіон. Воно виникає, коли плід помирає під час вагітності і стає занадто великим, щоб організм міг його поглинути, унаслідок чого він кальцифікується (перетворюється на камінь), щоб захистити жінку від мертвих тканин, які спричиняють інфекцію.

Жінка навіть не підозрюючи про плід і жила нормальним життям Фото: Reddit

Доктор Кім Гарсі з Університетського медичного центру Кейс у Клівленді (США) зазначив, що в такі моменти плід може залишатися непоміченим протягом десятиліть.

"У більшості випадків люди виявляють їх, а іноді навіть після виявлення нічого не роблять, тому що вони протікають абсолютно безсимптомно", — сказала доктор Гарсі.

Загалом було зареєстровано всього 290 випадків літопедії Фото: Reddit

Видання Al Arabiya зазначає, що мешканка Алжиру раніше проходила лікування, але ненароджена дитина залишалася невиявленою до 2016 року.

Згідно зі статтею, опублікованою 1996 року в журналі Королівського медичного товариства, було зареєстровано всього 290 випадків літопедії, причому найраніший із них стався 1582 року.

Раніше Фокус повідомляв, що "небезпечна хвороба" чоловіка, який поспішав до лікарні, розсмішила соцмережі. Він провів кілька годин в інтернеті, вивчаючи свої симптоми на одному з медичних сайтів, і був упевнений, що у нього тромбоз глибоких вен.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.