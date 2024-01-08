Моторошна "капсула часу": старовинний котедж із цінними речами не чіпали роками (фото)

Блогери виявили всередині десятки сімейних знімків, що належали колишнім власникам, а також іграшки, прикраси та непочату пляшку вина.

Понад 10 років тому власники чудового віддаленого котеджу в Північному Уельсі переїхали, залишивши всі свої сімейні фотографії та інші цінні речі. Міські дослідники відвідали моторошний будинок. Свою подорож блогери показали в новому відео на своєму YouTube-каналі.

Блогери виявили всередині десятки сімейних знімків, що належали колишнім власникам, а також іграшки, прикраси та непочату пляшку вина.

Міські дослідники виявили шафу, повну одягу в майже ідеальному стані, незважаючи на те, що зовнішні стіни будівлі були вкриті вогкістю і цвіллю. Усередині було кілька коробок з прикрасами та іншими речами, схоже, були упаковані, начебто для вивезення, але з якоїсь причини попередні мешканці залишили будинок, нічого не взявши з собою.

Старовинний програвач і стопки VHS-записів дають уявлення про те, як власники будинку могли розважатися в минулі роки. Попри те що про житло явно забули на довгі роки, електрика все ще працювала. У будинку була навіть гаряча і холодна вода.

Міські дослідники виявили шафу, повну одягу в майже ідеальному стані Фото: Thebeardedexplorer_/Instagram

Вікна заросли рослинами зовні, що надавало будинку похмурої і моторошної атмосфери. Як не дивно, жодних ознак того, що в будинок проникали вандали, не виявлено, і, судячи з усього, він залишався абсолютно недоторканим відтоді, як його колишні мешканці поїхали. Електроінструменти в гаражі виглядали невикористаними і майже новими, але за всі роки, що котедж стоїть порожнім, ніхто не заходив, щоб вкрасти їх.

Блогери помітили у ванній кімнаті пляшку із засобом для чищення Jif, який наприкінці 2000 року було перейменовано на Cif. Це дає приблизне поняття, коли господарі будинку покинули його.

Жодних ознак того, що в будинок проникали вандали, не виявлено Фото: Thebeardedexplorer_/Instagram

Видання Daily Star зазначає, що у Великій Британії в більшості випадків бути міським дослідником не заборонено. Однак існують особливі правила, що поширюються на деякі типи об'єктів, наприклад, залізничні та військові.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав моторошний, покинутий сім'єю на Різдво будинок. Житло буквально розвалюється на шматки і, здається, що це лише питання часу, коли все завалиться. Однак усередині багато речей і меблів, які "застигли" в часі.

Також стало відомо, що новий мегаполіс може стати "смертельною пасткою" для мільярдів птахів. Експерти попереджають про небезпеку будівництва The Line, архітектори та інженери якого обіцяли зберегти довкілля.