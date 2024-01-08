"Боже мій": пенсіонерки в салоні літака усвідомили свою непоправну помилку (фото)

Переляканих мандрівниць попросили залишитися на борту авіалайнера до вияснення всіх обставин, оскільки капітан за всю свою кар'єру ніколи з таким не стикався.

Пара пенсіонерок з інвалідністю стали жертвами дивної плутанини з квитками, яка зіпсувала їм відпустку. Про непоправну помилку 69-річна Лінда Трестрайл та 71-річна Венді Рассел з Великої Британії дізналися під час звернення пілота перед приземленням, пише видання Express.

Повідомляється, що жінки летіли відпочивати на іспанську Майорку, однак опинилися на зовсім іншому Балеарському острові – Менорка. Пасажирок випадково посадили не на той рейс, хоча їхні квитки перевіряли п'ять разів.

Авіакомпанія Jet2 уже перепросила за цей прикрий інцидент, вказавши на "людський фактор" як основну причину плутанини з посадковими талонами. Згідно із внутрішнім розслідуванням, винуватцем визнаний один з працівників аеропорту Брістоля.

Місис Трестрайль запевняє, що показувала свої квитки на стійці реєстрації багажу, представникові служби безпеки, людині на виході, а також члену наземного екіпажу в автобусі, який навіть перерахував пасажирів та підтвердив їхні номери.

"Jet2 – єдина авіакомпанія, яка робить подвійну перевірку квитків. Одна зі стюардес підійшла до нас й запитала, чи ми сидимо на правильних місцях, я сказала, що так. Бортпровідниця забрала квитки, а згодом повернулася і сказала, що все правильно", – згадує вона.

Жінка додає, що вже була на Майорці, тож здивувалася, що вони летіли над суходолом, а мали б над морем.

Пенсіонерки-мандрівниці показують свої квитки Фото: Linda Trestrail

"Я виглянула у вікно й запитала: "Що це? Боже мій, Венді, він сказав Менорка, а не Майорка", – каже місис Трестрайль, називаючи все, що відбулося після цього, справжнім пеклом.

Виявилося, що три місця на цьому рейсі були вільні, а Венді та Лінда сиділи якраз на двох із них. Нажахану парочку мандрівниць попросили залишитися в літаку до вияснення всіх обставин, оскільки капітан за всю свою кар'єру ніколи з таким не стикався.

Посадочні талони пенсіонерок Фото: Linda Trestrail

Туристок згодом посадили на внутрішній рейс до Майорки й вони щасливо дісталися пункту призначення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено.