Перевірте чек: жінка показала, як довірливих туристів обманюють у кафе (фото)
Мандрівниця застерегла усіх інших туристів не повторювати її помилок у майбутньому.
Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн). Про свій негативний досвід вона написала у соціальних мережах, пише видання Yahoo News.
Опублікувавши фото чека, мандрівниця застерегла всіх інших бути обережними з цінами в закладах харчування по всьому острову. А також поставила під сумнів, чи можна цей курорт взагалі вважати "дешевим" напрямком для подорожей, як вважаться в Австралії.
"Переконатися, що у вас великі кишені", – зазначила жінка у своєму дописі, вказавши, що дві пляшки води обійшлись їй у 24 тисячі рупій, якщо перерахувати в місцеву валюту.
У коментарях користувачі мережі розділилися у думках. Одні пишуть, що це адекватна ціна для популярного курорту, інші навпаки підтримали мандрівницю, розкритикувавши місцевих рестораторів.
- "Всі знають, що це дуже дороге місце для відвідування. Балі вже далеко не дешевий відпочинок, як це було раніше, і його репутація – це просто міф"
- "Люди, які кажуть, що раніше було дешевше, очевидно, не знають, про що говорять"
- "У туристичних локаціях вода завжди коштує дорожче. Звертайте увагу на ціну до того, як отримаєте чек"
Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку Діану Альберс Рамірез, яка разом зі своїм коханим знайшла у готельному номері вхід у коридор із таємними кімнатами. Закохані проводили відеоекскурсію й натрапили на приховані двері всередині шафи для одягу. Їхній ролик став вірусним, зібравши майже 33 млн переглядів та понад сотню тисяч вподобайок.
Крім того, ми розповідали, як 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Чоловіка ув'язнили, оскільки він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.