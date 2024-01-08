Не подумала: вагітна жінка двометрового богатиря поскаржилась на гігантський живіт (фото)
Молода матір настільки "погладшала", що знайомі та друзі жартома запропонували їй вимагати у чоловіка фінансової компенсації.
Кейлі Сіммонс із США поскаржилась на надто великий живіт у період вагітності. Мініатюрна жінка написала у своєму Instagram, що не подумала про це, коли виходила заміж за двометрового спортсмена.
Вона опублікувала архівне фото, на якому позує зі своїм коханим у день весілля. На знімку чітко видно велику різницю у їхньому зрості.
"Виходити заміж за спортсмена зростом 1,96 см – це все веселощі та ігри, аж поки ти не народжуєш його гігантських дітей", – зазначила американка в описі до відео.
Насправді жінка настільки "погладшала" у період вагітності, що знайомі та друзі жартома запропонували їй вимагати у чоловіка фінансової компенсації. На 35-му тижні вагітності шкіра на животі, здавалося б, була розтягнутою до максимуму.
"Але можу підтвердити, що воно того варте на 10/10", – додала місис Сіммонс у своєму дописі.
Тепер блогерка стала матір’ю двох прекрасних дітей. Її другий син з'явився на світ торік у вересні.
У коментарях підписники підтримують її та діляться власними історіями.
- "Сподіваюся, ви таки подали заяву на фінансову компенсацію"
- "Моя перша дитина важила 4,5 кілограма!"
- "Всі мої діти (та їхні голови) були на вершині хіт-парадів!"
- "Мені буквально боляче за вас"
- "У мене зріст 1,55, але я хочу знайти собі високого чоловіка, навіть якщо у нас не буде дітей"
- "У нас з чоловіком майже метр різниці у зрості… І так, останній місяць вагітності – це чисте виживання!"
Ролик Кейлі Сіммонс зібрав понад 107 тисяч вподобайок.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Енджі Фейт, яка до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.
До того ж ми показували смішну реакцію чоловіка на третю вагітність дружини. Аби розіграти коханого, жінка поклала булочку в духовку. Кумедний ролик американського сімейства зібрав 23 мільйони переглядів у TikTok.