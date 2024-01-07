"Не могла повірити": жінка побачила "янгола" в небі, а потім виграла в лотерею (фото)

За словами Трейсі Престон, гігантський "янгол" біля церкви нібито тягнувся до неї і вона подумала, що це має бути хорошою ознакою для 2024 року. Уже вдома вона дізналася про виграш.

Жінка помітила "янгола" в небі біля церкви, де, за переказами, похований "привид Різдва". Через кілька годин вона виграла в лотерею. Про це повідомляє Lad Bible.

Стався незвичайний інцидент напередодні нового року у Великій Британії. Тоді Трейсі Престон виходила з церкви Сент-Енделліон у Порт-Ісааку. Піднявши голову в небо вона помітила дещо дивне.

Хмари були у формі велетенського янгола, який тягнувся до неї вниз, а крізь руку пробивалися промені сонця. Це навіяло жінці різні думки і вона не могла перестати про це думати.

"Я подивилася вгору і не могла повірити в те, що бачу. Я схопила свій телефон і зробила знімки. Я була в повному захваті і була задоволена. Ніколи більше я не побачу такої картини. Сподіваюся, це гарна ознака для 2024 року", — розповіла Трейсі Престон.

У Великій Британії жінка побачила "янгола" в небі і стала багатшою Фото: Lad Bible

Коли вона повернулася того ж дня додому, то зрозуміла, що виграла непогану суму в лотерею. У листі, який вона отримала, йшлося про те, що вона стала володаркою 214 фунтів стерлінгів, що в перерахунку на гривні понад 10 тисяч.

Вона зрозуміла, що ознака справді була доброю, але на цьому пригоди не закінчилися. Річ у тім, що церква Сент-Енделліон, біля якої британка і побачила "янгола" в небі, є останнім притулком доктора Майлза Марлі. Саме він міг послужити натхненням для іменування колишнього ділового партнера Скруджа у творі "Різдвяна пісня" авторства Чарльза Діккенса, який виходить із могили і переслідує його.

У Великій Британії жінка побачила "янгола" в небі і стала багатшою Фото: Lad Bible

Зв'язок між ними виявив друг Трейсі Престон Баррі Вест, який є істориком.

"Якщо ви уважно придивитеся, то побачите найдивовижнішого янгола. Це, безсумнівно, один із найбільш знакових образів, створених природою до Різдва 2023 року", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що чоловік підслухав розмову і вирішив "ризикнути всім". Він зірвав джекпот у лотереї. Вдалі рішення чоловіка допомогли йому стати багатшим на 200 тисяч доларів. Він погасив борги і планує вирушити у відпустку з дружиною.