До смішного самовпевнений: крихітний козел уявив себе бельгійським упряжним конем (відео)

Сміховинне відео показує, як тварина заходить до сараю разом із трьома кіньми й, схоже, вважає себе одним із них.

Часом здається, що деякі тварини запрограмовані на ту чи іншу поведінку: наприклад, кішки ігнорують людей, а золотисті ретривери, щосили намагаються змусити людей посміхнутися. Саме така поведінка тварин і робить спостереження за ними цікавими, якби всі тварини були однаковими — спостерігати за ними було б не так цікаво, пише Parade Pets.

Подібна сміховинна поведінка крихітного козла насмішила соціальні мережі. Користувач TikTok Гізер Кінні (@draftyfarms) опублікувала на своїй сторінці відео, на якому зображено трьох неймовірно красивих бельгійських коней і одне крихітне козеня, на ім'я Снікерс.

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Висота бельгійських коней у холці сягає 165 сантиметрів, а тому й без того невеличке козеня поруч із трьома важковаговиками виглядає просто крихітним. Втім, самовпевненості йому не позичати. На 30-секундному відео видно, як наприкінці дня в стайню по черзі заходять три величезні важковаговики, а слідом за ними входить і Снікерс.

Найсмішнішим виглядає те, що коні рухаються з ходою, яка відповідає їхньому розміру і величі. Козеня Снікерс, імовірно, вирішило не відставати від своїх більших товаришів, і увійшло до стайні з виглядом, що воно анітрохи не менше за бельгійських упряжних і цілком відповідає їхньому розміру.

Це відео розлетілося Мережею і стало вірусним: його подивилися мільйони людей і їхня кількість лише продовжує зростати. У результаті Снікерс буквально став улюбленцем публіки — більшість користувачів захоплюються його поведінкою і самовпевненістю, з якою він входить у стайню. Деякі користувачі навіть дійшли висновку, що господарям стайні варто було б спорудити тут невелике стійло і для Снікерса, щоб у нього, так би мовити, був власний куток.

До слова, за словами експертів з коней з The Cheshire Horses, насправді кози сприятливо впливають на коней: як правило, вони здатні заспокоїти тварин і допомагають їм впоратися з тривогою.

Крім того, кози особливо важливі для коней, які не взаємодіють з іншими представниками свого виду, пропонуючи їм певне почуття товариства. Кози та коні є грайливими тваринами, а тому їм надзвичайно легко в компанії один одного.

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