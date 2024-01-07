Єдиний робочий засіб: садівник розповів, як змусити котів перестати псувати клумби і грядки

Пухнасті улюбленці перестануть робити свої справи у вас у палісаднику, якщо ви візьмете цей приклад.

Дуже часто коти викопують ями в саду, щоб створити зручне місце для відпочинку, позначити територію або сходити в туалет. І це необоротно призведе до погіршення зовнішнього вигляду вашої ділянки. Однак існує спосіб це виправити. Про це повідомляє видання Мirror.

Один садівник опинився в скрутному становищі після того, як сусідська кішка стала часто з'являтися в його саду.

Ділячись своїм розчаруванням, чоловік поставив в Інтернеті запитання: "Як не дати кішкам справляти нужду в моєму саду?". Засмучений садівник також розповів, що він використовував "спреї і гранули" і не зміг відлякати тварин.

"У мене немає кішок, але в деяких із моїх сусідів вони є. Так, один із котів постійно приходить у мій палісадник і "робить свої справи", — розповів він.

Один користувач мережі написав: "Дротяна сітка — єдине, що мені допомогло, і у мене є близько дев'яти різних кішок, які користувалися моїм садом як туалетним лотком. Ви можете покласти металеву сітку на землю і прикріпити кілочками або використати бамбукові тростини, щоб зробити паркан".

"Єдине, чого я намагаюся уникати, — це голих ділянок ґрунту, тому я або сію траву між більшими кущами, або огороджую однорічні рослини доти, поки вони не стануть досить великими, і у кішок не залишиться місця, щоб ходити в туалет у ґрунті навколо них. Але якщо ви залишите порожню землю або навіть що-небудь на кшталт деревної тріски, вони закопаються в ній", — додав порадник.

Укладаючи сітку, не залишайте гострі краї, що стирчать, і міцно закріпіть її на землі, щоб тварини не травмувалися.

Трохи пізніше садівник заявив, що цей спосіб дійсно допоміг.

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