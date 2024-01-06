Величезний марлін на добу затягнув рибалку у відкритий океан з акулами (фото)

Під час боротьби з рибою чоловік випав з човна та опинився в океані, оскільки не зміг дістатися судна вплав.

Вілл Франсен перебував 24 години в океані після падіння за борт човна, коли намагався спіймати марліна великих розмірів. Про це повідомило видання New Zealand Media and Entertainment.

61-річний рибалка вийшов у море один на човні і зачепив на гачок величезного марліна. Під час боротьби з рибою він опинився в океані, оскільки випав за борт човна. Чоловік намагався нагнати судно вплав, але це було марно.

У відритому океані рибалка пробув добу. У якийсь момент Франсен побачив, як неподалік у воді з’явився плавник, і помітив акулу.

"На щастя, вирішило, що це не цікаво. Це було б добрих кілька метрів, щоб я міг легко впоратися зі мною", – повідомив він.

Вілл Франсен Фото: New Zealand Media and Entertainment

Акула деякий час залишалася в пам’яті Франсена. Чоловік боявся її повернення. Він дрейфував багато кілометрів на південь, поки не опинився поблизу острова Майор/Тухуа.

Згодом його врятували. Рибалку побачили Джеймс МакДоннелл, Макс Вайт і Тайлер Таффс. Вони підійшли на судні до Франсена і витягли його з води, загорнувши у все, що могли знайти, щоб підвищити температуру його тіла.

Макс Уайт, Джеймс МакДоннелл та Тайлер Таффс Фото: New Zealand Media and Entertainment

Обличчя рибалки обгоріло від відблисків сонця, які відбивалися від води, а ноги, руки та суглоби боліли. Він все ж зміг дійти до автомобіля швидкої допомоги, що чекав. Франсен почав ділитися своєю історією, група була здивована, дізнавшись, що він був у воді "з учорашнього дня", пройшовши тривалий шлях від островів Олдерман.

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що рибалка знайшов деталь, яка допоможе розгадати таємницю рейсу MH370. Кіт Олвер стверджував, що виявив найважливіший ключ до розгадки таємниці зниклого рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines.