Чоловік загубив діамантову обручку за $10 тис. всього за мить до освідчення (фото, відео)

Подружжя пропонує винагороду в 1000 доларів за обручку, яку, ймовірно загубили на території Саут-Страуб-парку.

Американець Ерік Лайтл та його кохана Олівія Хармс шукають обручку вартістю 10 тисяч доларів. Подробиці вони розповіли 10 Tampa Bay WTSP.

Чоловік місяцями планував продуману пропозицію на Святвечір. Пропозиція руки і серця, зроблена напередодні Різдва. На його думку, перстень, який був у чорному мішечку, випав десь у Саут-Страуб-парку.

"Це наш сімейний день. День, коли ми взяли нашого золотистого ретривера Нокса рік тому. Я подумав, що це буде гарний час для нас, щоб зробити ще один крок вперед як сім'я", – пояснив Ерік.

Він знав, що його кохана любить діаманти. Чоловік переглянув її збережені картинки у Pinterest і знайшов обручку, яка б ідеально описала Олівію. Чоловік вирішив замовив діамантовий ювелірний виріб, який отримав унікальний дизайн.

Американець мав намір зробити пропозицію руки і серця коханій на пірсі у Сент-Пітерсбергу, що у Флориді. Лайтл став на коліна в парку Саут-Страуб і потягся до кишені за обручкою. Згодом він зрозумів, чорного мішечка з коштовностями немає.

"Почалася просто чиста паніка — найкращий спосіб описати це відчуття", — розповів він.

Фото: скрін відео

Ерік вважає, що обручка випала десь у Саут-Страуб-парку. Перстень не застрахований, тому Лайтл сподівається, що хтось знайде коштовний камінь і поверне його їм. Пара пропонує винагороду в 1000 доларів.

Чоловік ще раз освідчився коханій, але перстень так і не знайшли. Коли пара ввечері повернулася додому, Ерік ще раз освідчився коханій, і вона погодилася.

Нині наречені й надалі шукають ювелірний виріб. Подружжя зберігає оптимізм та сподівається знайти обручку.

Нагадаємо,23 грудня Зої Кравіц показала обручку за півмільйона доларів. Актриса показала свою розкішну прикрасу на романтичній вечері з Ченнінгом Татумом у Лос-Анджелесі.