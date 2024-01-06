Незвичайна робота: компанія шукає "короля мавп", пропонують $842 зарплати і теплу печеру

В обов'язки входить їсти банани, які дають туристи, бути товариським і знати історію популярного китайського персонажа.

У Китаї пропонують незвичайну роботу — стати королем мавп у мальовничій зоні Вужишань. Компанія шукає людину, готову стати китайським міфічним персонажем за зарплату у 842 долари на місяць, а також безкоштовні банани та житло в печері біля підніжжя гори. Про це пише CNN.

Китайська легенда про Короля Мавп користується в Китаї популярністю, яку можна порівняти з популярністю казок братів Грімм на Заході. Вона живить уяву незліченних дітей і надихає на створення численних фільмів і телевізійних спін-оффів. Вона розповідає історію про Сунь Укуна, мавпу, яка набуває надприродних здібностей у даоського майстра і вирушає в подорож на хмарах.

У Вучжишані шукають людину, готову залишитися там і вбиратися в мавпячу маску. Крім того, важлива частина роботи — прийняття частувань від туристів: яблук, локшини швидкого приготування і, звісно, бананів.

Хоча обов'язку поглинати всю їжу на місці немає, працівникам зазвичай дають право залишити частину бананів для колег. Компанія також забезпечила обігрівач у печері та зазначила, що досвід не обов'язковий — головне бути живим, веселим і товариським із туристами.

В одному з роликів, поширюваних у соціальних мережах, один з акторів каже, що йому з дитинства подобалося зображати цього персонажа.

"Я сподіваюся, що зможу передати свою дитячу радість і спогади та поширити культуру Китаю, а також звернути увагу на психічне здоров'я дітей і підлітків", — сказав він.

Нагадаємо, господар такси став свідком курйозної сцени зі своїм домашнім улюбленцем. Чоловік почув дивні звуки з ванної, що нагадують плач, зайшов туди і не повірив своїм очам.

Також нагадаємо, мати Ванесси Фореро Марина Чапман отримала дивне і важке виховання після того, як її викрали, продали бандам торговців людьми і кинули в колумбійських тропічних лісах, де її "виростили мавпи".