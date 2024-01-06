Татуйована кішка, колишній член банди Los Mexicles, знайшла новий дім у США

Члени банди Los Mexicles втекли з в'язниці та залишили там сфінкса. Працівники, які перевіряли приміщення після бунту, були шоковані, побачивши кішку з татуюваннями на шкірі.

Кішка-сфінкс із татуюваннями, яка колись належала жорстокій вуличній банді Los Mexicles, пов'язаній із картелем Сіналоа, тепер щасливо живе у США після порятунку під час заворушень у в'язниці. Про це пише таблоїд Daily Star.

Шлях вихованця до нормального життя почався після бунту у в'язниці міста Сьюдад-Хуарес у лютому минулого року, який забрав життя 10 охоронців і сімох ув'язнених, а також спровокував втечу 25 членів банди Los Mexicles.

Під час перевірки після заворушень у камері, в якій сидів один із "високопосадовців" членів цієї банди, співробітники знайшли кішку, увінчану кількома татуюваннями, включно з написом "Hecho En Mexico" ("Зроблено в Мексиці") — девіз цієї банди.

Тварину передали до притулку для тварин у Сьюдад-Хуаресі, де її перевірили й виставили на усиновлення. Наразі сфінкс живе в сім'ї в Сан-Антоніо, штат Техас, після того як влада перевірила кількох потенційних усиновителів.

Сесар Діас, керівник притулку для тварин у Сьюдад-Хуаресі, поділився з журналістом Луїсом Чапарро: "У кішки тепер нове життя, і вона здається в чудовій формі. Ми вже передали її після стерилізації, тож тепер вона американка".

Кішку назвали Кіло. Вона проживає з іншим сфінксом у Техасі, і сім'я вже обізнана про необхідні процедури з догляду за її особливою шкірою.

За деякими припущеннями, кішка могла належати Ернесто Піньйону, відомому як Ель Нето, колишньому лідеру групи Los Mexicles. Піньйон входив до числа 25 втікачів, проте через кілька днів після втечі його вбила мексиканська влада.

Банда Los Mexicles була створена в Сьюдад-Хуаресі 2009 року. За даними влади штату Чіуауа, до її складу входило понад 10 000 членів. Угруповання вступило в союз із наркокартелем Сіналоа проти банди Los Aztecas, а та, зі свого боку, пов'язана з наркокартелем Хуарес, який конкурує.

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