Дівчина на побаченні випадково дізналась, що її хлопець гей (відео)

Історія Ештон зібрала понад 4,8 мільйона переглядів у TikTok, а також багато реакцій – вподобайок та репостів.

Ештон з Атланти, що у США, пішла на побачення з хлопцем й несподівано дізналась, що він гей. У ресторан, де вони вечеряли, зайшов його бойфренд та влаштував сцену. Про цей курйозний випадок американка розповіла на своїй сторінці в TikTok.

"Я більше не буду ходити на ці побачення", – зазначила в описі до відео розчарована Ештон й додала, що їй довелось самостійно оплачувати рахунок.

За словами дівчини, вони з тим хлопцем познайомилися у торговому центрі напередодні. Він зробив їй комплімент й запросив на побачення.

"Це було круто. Ми проговорили весь день, і все йшло дуже добре. Він здався мені таким приземленим та крутим. І виявилось, що у нас багато спільного", – каже Ештон.

Через кілька днів пара зустрілась в одному з місцевим ресторанів. Парубок прийшов з квітами. Атмосфера довкола було дуже затишною та романтичною. Вони спілкувались, насолоджуючись прекрасним вечором.

Раптом пролунав дзвінок з телефону молодого чоловіка, і він пішов в туалет. А коли повернувся, то був засмученим й нервово сіпався, метушився, озираючись, ніби когось чекав.

І справді – за кілька хвилин у заклад зайшла група чоловіків. Один з них сказав: "Так це ж мій хлопець з якоюсь ***! Він навіть не знає, що я в курсі про його місцеперебування".

Ештон з Атланти сходила на дивне побачення Фото: TikTok Ештон з Атланти сходила на дивне побачення Фото: TikTok

Після цього геї пішли з’ясовувати стосунки до вбиральні.

"Мабуть, там щось сталося, бо я почула, як бармен підняв слухавку, і весь персонал та охорона побігли до туалету. Я оплатила рахунок й сказала, що не збираюся більше сидіти в цьому ресторані", – згадує той вечір Ештон.

Її відео у TikTok лише за два дні зібрало понад 4,8 мільйона переглядів, а також багато реакцій – вподобайок та репостів.

У коментарях шоковані користувачі мережі втішають її та просять надто не перейматися через цю неприємну історію.

"Ти красива до божевілля"

"Не переймайся, ти ще знайдеш свого принца"

"Звучить, як у фільмі"

"Атланта – це ситком"

"Ми повинні закрити Атланту на карантин, поки не з'ясуємо, чим там все закінчилося".

До речі, це далеко не перший курйозний випадок на перших побаченнях. У США жінка пішла на зустріч, про яку домовилася в Tinder, абсолютно голою. Втім, її супутник "оголеного вбрання" навіть не помітив.

Також раніше Фокус писав, яких питань краще уникати на першому побаченні.