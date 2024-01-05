Готова до всього: зірці TikTok заборонили рити тунель під власним будинком (відео)

Жінка на ім'я Кала планує побудувати під своїм будинком притулок від шторму. Нещодавно вона зіткнулася з несхваленням сусідів і міської влади.

Зірка TikTok на ім'я Кала, яка копає тунель під своїм будинком у Вірджинії (США), отримала наказ від місцевої влади негайно припинити роботи. Про це пише The Independent.

У своїх роликах жінка показує перебіг будівництва своєї системи підземних коридорів з жовтня 2022 року. За це Калу прозвали "Тунельщицею".

В одному з останніх своїх роликів американка повідомила, що влада міста Херндон видала їй припис про зупинення робіт за її проєктом і вимагає негайного проведення оцінки професійним інженером.

Зірка TikTok документує перебіг будівництва своєї системи підземних тунелів з жовтня 2022 року. За її словами, вона почала будівництво з того, що вирізала отвір у підвалі свого будинку і почала прокладати коридор у твердій породі. Потім жінка побудувала ліфт, щоб підіймати 1000 фунтів (454 кг) матеріалу за раз. Кала використовувала сотні бетонних блоків, щоб встановити 22-футову (близько 7 метрів) конструкцію на місце.

Дівчину, у якої понад півмільйона підписників, не турбують нові міські порядки.

"Отримати дозвіл і схвалення не складе труднощів", — сказала вона.

Дівчину, у якої понад півмільйона підписників, не турбують нові міські порядки Фото: TikTok

Американка має намір побудувати притулок від шторму в підвалі свого будинку.

Видання WUSA9 поговорило з одним із сусідів жінки, який живе через дорогу від неї. Неназваний чоловік розповів, що бачив її кілька разів і що його турбує відсутність запобіжних заходів. Він вважає, що це загрожує його життю і життю його сусідів. Міська влада заявила, що отримала повідомлення про те, що в житловому будинку, розташованому в межах міста, відбуваються дії, які потенційно порушують Єдиний державний будівельний кодекс (ЄДБК).

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