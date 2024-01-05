Чоловік почув, як його такса тихо плаче у ванній: ось що там сталось насправді (відео)

Курйозний ролик зібрав 13 мільйонів переглядів, а також тисячі реакцій, вподобайок та коментарів.

Господар такси Метт Дорнік з Лос-Анджелеса, що у США, став свідком курйозної сцени зі своїм домашнім улюбленцем. Чоловік почув дивні звуки з ванної, що нагадували плач, зайшов туди й не повірив своїм очам. Відповідне відео він опублікував на сторінці в Instagram.

"Білле, що ти зробив? Ти застряг?" – написав він в описі до короткого ролика, що зібрав понад 13 мільйонів переглядів, а також тисячі реакцій, вподобайок та коментарів.

У кадрі можна побачити, що бідолашний песик заліз у штанину джинсів й не може звідти самостійно вибратися.

Біллу настільки тісно, що він заледве підвів очі на свого власника і лише стояв з відчаєм в очах.

Підписники Метта Дорніка відреагували на курйозний випадок у коментарях.

"Бідолаха! Як він туди потрапив і, що важливіше, чому ваші джинси опинилися на підлозі у ванній?"

"Такси зариваються у все, що можуть. Це дійсно небезпечно для них, якщо собаку не знайдуть одразу, він може так задихнутися"

"Одного разу я знайшла свого пса Гаса у рукаві халата. Це було так смішно, я навіть хотіла опублікувати фото, щоб показати вам"

"Він дуже збентежений"

"Драматичне тремтіння"

"Бідолаха. Такси відомі тим, що потрапляють у неприємності"

"Білл має гарний вигляд в джинсовому одязі"

"Так наляканий, що аж тремтить"

До речі, у наш час господарі нерідко одягають своїх собак, щоб вони не мерзли взимку. Зазвичай домашні улюбленці мають власні речі й не "позичають" одяг господарів, як це зробив Білл.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про жахливий вчинок 55-річного Ентоні Беллмана з Флориди. Живодер замотав свого собаку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила та невдовзі завдяки вшитому мікрочипу й вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала нову машину, яка б їх вміщала.