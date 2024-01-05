Як живе унікальна дівчинка-альбінос із надмірно рухомими очима (фото, відео)

9-річна Луїза із США страждає від ністагму – її очі дуже швидко рухаються з боку в бік, вгору-вниз та обертаються.

У 41-річної дизайнерки інтер'єру Меган МакМорріс з Денвера, що в США, народилась особлива дівчинка-альбінос – Луїза. Зараз дитині уже виповнилося дев’ять років, і матір наважилась публічно розповісти, як їхня родина бореться з суспільним несприйняттям вродженого захворювання дитини. Про їхню історію написало видання Newsweek.

"Ми нічого не знали про це, тож було чимало запитань та побоювань. Чи не будуть інші діти сміятися з неї? Як і чому це сталося? Саме тоді я вперше побачила, як мій чоловік плаче", – розповідає МакМорріс в інтерв'ю.

Луїза народилася з очно-шкірним альбінізмом. Крім того, у дівчинки діагностували ністагм, через що її очі дуже швидко рухаються з боку в бік, вгору-вниз та обертаються.

"Коли Луїза була маленькою, пам'ятаю, я дуже засмутилася, бо вона ніколи не дивилася мені прямо в очі. Це було чи не найважче прийняти", – сказала МакМорріс.

Жінка додає, що завжди хвилювалася, як дитина буде жити в майбутньому – переходити вулицю, спускатися сходами чи водити машину. Також її непокоїть, чи приймуть Луїзу інші діти. Адже навіть дорослі часто витріщаються на її біле волосся.

Дівчинка-альбінос Луїза Фото: TikTok

До речі, люди з альбінізмом стикаються з різними видами дискримінації в усьому світі, і це рідкісне захворювання все ще залишається незрозумілим та стигматизованим.

За даними ООН, за останнє десятиліття у 28 країнах Африки на південь від Сахари зафіксовано сотні нападів та вбивств людей з альбінізмом. Є кілька першопричин, зокрема помилкові переконання та міфи, що формуються під впливом забобонів. Це, зокрема, призводить до маргіналізації та соціальній ізоляції альбіносів.

"Те, що відбувається в інших частинах світу з людьми, які страждають на альбінізм, просто жахає. Мало того, що вони переживають власні труднощі, то змушені рятуватися від переслідувань, знущань та спроб убивства через віру в чаклунство – це просто незбагненно", – додає МакМорріс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Англії дівчинка-альбінос та її тато регулярно зазнають нападок з боку расистів. Батькам особливої дитини дістається як від білих, так і від темношкірих співгромадян.

Крім того, ми писали про дворічну бразильську дівчинку, яка стала зіркою мережі через рідкісне генетичне захворювання.