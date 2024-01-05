У США пес з'їв 4 000 доларів: господарям вдалося відновити частину грошей (відео)

За словами господарів собаки, раніше їхній вихованець ніколи не робив нічого поганого, тому вони були "шоковані", коли він з'їв десятки 50-доларових і 100-доларових купюр.

В американському штаті Пенсільванія собака породи голдендудль на ім'я Сесіл з'їв 4 000 доларів. Про це розповіли господарі тварини Клейтон і Керрі Лоу в інтерв'ю CBS Pittsburgh.

Клейтон повідомив, що на початку грудня поклав конверт із пачкою грошей на кухонний стіл. За його словами, приблизно через 30 хвилин він виявив, що його 7-річний пес Сесіл вирішив поласувати купюрами.

"Я повернувся в кімнату, а потім усі ці гроші опинилися на землі. Він просто ось такий, стоїть там, і я такий: "О, чорт візьми, він з'їв трохи цих грошей і був у шоці". Я крикнув Керрі. "Він з'їв гроші, він з'їв 4000 доларів!" — згадує чоловік.

Господарі Сесіла зазначають, що були "особливо шоковані" вчинком свого улюбленця, оскільки він був добре вихований і ніколи раніше не завдавав їм клопоту. За словами Керрі, вони навіть могли залишити собаку одного в кімнаті з вечерею, знаючи, що він не доторкнеться до їхньої їжі.

У результаті пара вирішила спробувати відновити купюри. Подружжя зазначило, що промивало недоноски грошей по кілька разів, перш ніж принести їх у банк. Таким чином їм вдалося повернути близько 3500 доларів.

"У якийсь момент він сидів на дивані, ми сміялися, думаючи, що всередині цієї собаки потенційно може бути 2000 доларів", — сказала Керрі.

Клейтон і Керрі Лоу розповіли, як їхній пес з'їв $4 000

Нагадаємо, німецька вівчарка в калійорніському Сакраменто протягом кількох тижнів привертала увагу місцевих жителів. Як виявилося, пес намагався повідомити людям про загибель свого господаря.

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