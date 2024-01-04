"Ні, до біса": категорично не згідний з вироком чоловік вчепився судді у волосся (відео)

Попри те, що охоронці майже миттєво відтягнули обвинуваченого вбік, він встиг завдати жінці кілька ударів.

Обвинувачений у залі суду Лас-Вегаса, що в США, несподівано накинувся на суддю Мері Кей Холтус після того, як отримав відмову у звільненні під заставу. Про це повідомляє телеканал Khuo 11

На опублікованому відеозаписі показано, як обвинувачений Деобра Делоне Редден вигукує "Ні, ***, до біса" й накидається на служительку Феміди, вчепившись їй у волосся. Пара прапорців, що стояли по боках позаду, відразу попадали. А налякана жінка почала кликати на допомогу.

Попри те, що охоронці майже миттєво відтягнули Реддена вбік, він встиг завдати судді кілька ударів. Зараз Мері Холтус перебуває під наглядом лікарів. У відео можна почути, як один зі співробітників суду каже: "Вона сильно вдарилася головою".

За іронією долі, Реддена притягували до відповідальності за побиття при обтяжувальних обставинах. Напередодні він визнав свою провину.

Генеральна прокуратура штату Невада вже відреагувала на цей інцидент.

"Надсилаємо наші найщиріші побажання судді окружного суду Мері Кей Холтус і маршалу, що також отримав поранення. Ваша відданість правосуддю справді гідна похвали. Ми бажаємо вам обом швидкого одужання", – йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 62-річну жінку, яка подала позов у Верховний суд Західної Австралії, аби отримати дозвіл на посмертне вилучення сперми з тіла її чоловіка.

Крім того, ми повідомляли про арешт 57-річного Дуейна Вейдена з Північної Кароліни. Чоловік намагався засунути голову шеф-кухаря McDonald’s у фритюрницю, аби помститися за образу дружини.