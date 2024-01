Найвищий у світі хмарочос скоро втратить свій статус: фото конкурента

Висота вежі Джидда, що зараз будується в Саудівській Аравії, становитиме понад 1 кілометр.

Хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї, що вважається найвищою будівлею у світі, скоро може втратити свій статус. Про це йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

Очікується, що вежа Джидда (або вежа Королівства), яку зараз будують в Саудівській Аравії, буде навіть вищою за Бурдж-Халіфу. Якщо вірити документації, її запланована висота становитиме понад 1 км, а загальна вартість проєкту оцінюється у приблизно 1,23 мільярда доларів.

Після введення в експлуатацію там будуть офісні приміщення та розкішні апартаменти. Окрім того, на даху планується відкрити найвищу у світі обсерваторію.

Будівництво вежі Джидда на однойменному острові відновилося лише у 2023 році після п'ятирічної перерви. Жодних чітких термінів його завершення поки що оголошено не було.

Фото: Guinness World Records

До слова, будівництво 828-метрової Бурдж-Халіфи розпочалося 6 грудня 2004 року, а офіційне відкриття відгриміло 4 грудня 2010 року. Зараз там розташований готель, а також фешенебельні резиденції, офісні приміщення, оглядові майданчики, ресторани та медичні заклади.

У послужному списку Бурдж-Халіфи ціла низка рекордів, зокрема за найбільшу кількість поверхів (163), найвищий відкритий оглядовий майданчик (555,7 м), найвищий феєрверк на будівлі, запущений у новорічну ніч у 2015 році, найбільший фасад зі світлодіодним підсвічуванням (44,9 тис. м²) та найвищі житлові апартаменти (385 м).

