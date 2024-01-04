Не було іншого вибору: в жінки через дієту вилетіли всі зуби (фото)

Джессіка Вілер поділилася своєю історією у TikTok і моментально стала популярною.

38-річна Джессіка Вілер із Техасу, що в США, прославилася в мережі як "Королева зубних протезів". Американка втратила всі зуби через особливу дієту й тепер змушена якось із цим жити. Про свою історію вона відверто розповіла в TikTok.

"Я не можу вживати молочні продукти й м'ясо птиці, тож моєму організмові не вистачає кальцію та В12. До того ж маю сильний дефіцит вітаміну D, а це також впливає на засвоєння кальцію. Змушена приймати безліч вітамінів, щоб це компенсувати", — розповідає жінка.

Джессіка додає, що проблеми зі здоров'ям зіграли свою роль, але були й інші фактори, що призвели до втрати зубів. Утім, вона відмовляється говорити про це з міркувань безпеки.

Перед тим, як зупинити свій вибір на протезах, блогерка спробувала встановити зубні імплантати. Однак її організм не сприйняв цього, а біль був нестерпним.

На додачу до всього, американка бореться з розладом скронево-нижньощелепного суглоба. Саме тому рішення видалити всі зуби стало безальтернативним.

"Пройшла шлях від незадоволення своєю зовнішністю до прийняття. Якщо хтось не може полюбити мене в найгіршому стані, то й не заслуговує в часи розквіту", — переконана Вілер.

Коли вона поділилася своєю історією в TikTok, то моментально стала популярною.

Джессіка Вілер втратила зуби через дієту Фото: TikTok Джессіка Вілер втратила зуби через дієту Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінка вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.

А прибиральник, який видавав себе за стоматолога, видалив чоловікові чотири передні зуби в одній із клінік Стамбула.