Не було іншого вибору: у жінки через дієту вилетіли всі зуби (фото)

Джессіка Вілер поділилась своєю історією у TikTok й моментально стала популярною.

38-річна Джессіка Вілер з Техасу, що в США, прославилась в мережі як "Королева зубних протезів". Американка втратила усі зуби через особливу дієту і тепер змушена якось з цим жити. Про свою історію вона відверто розповіла у TikTok.

"Я не можу вживати молочні продукти та м'ясо птиці, тож моєму організмові не вистачає кальцію та В12. До того ж маю сильний дефіцит вітаміну D, а це також впливає на засвоєння кальцію. Змушена приймати безліч вітамінів, щоб це компенсувати", – розповідає жінка.

Джессіка додає, що проблеми зі здоров'ям зіграли свою роль, але були й інші фактори, що призвели до втрати зубів. Утім, вона відмовляється говорити про це з міркувань безпеки.

Перед тим, як зупинити свій вибір на протезах, блогерка спробувала встановити зубні імплантати. Однак її організм не сприйняв цього, а біль був нестерпним.

На додачу до всього, американка бореться з розладом скронево-нижньощелепного суглоба. Саме тому рішення видалити всі зуби стало безальтернативним.

"Пройшла шлях від незадоволення своєю зовнішністю до прийняття. Якщо хтось не може полюбити мене у найгіршому стані, то й не заслуговує в часи розквіту", – переконана Вілер.

Коли вона поділилась своєю історією у TikTok, то моментально стала популярною.

Джессіка Вілер втратила зуби через дієту Фото: TikTok Джессіка Вілер втратила зуби через дієту Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінка вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.

Крім того, прибиральник, який видавав себе за стоматолога, видалив чоловікові чотири передні зуби в одній із клінік Стамбула.