Знаходив навіть iPhone: чоловік заробляє 48 тисяч гривень на тиждень, перебираючи сміття

Серед найцінніших знахідок Мартіна – косметичні засоби та партія лаку для нігтів, за які він вторгував 4,8 мільйона гривень.

47-річний Мартін з англійського графства Кент заробляє 1000 фунтів стерлінгів на тиждень (близько 48 тис. грн), перебираючи сміття. Він активно веде соцмережі, зокрема TikTok та YouTube, де розповідає про свої неймовірні знахідки.

У нещодавньому відео британець навідався у магазин B&M. Там він розібрав сміттєві баки й знайшов світлодіодне дзеркало за 18 фунтів стерлінгів (870 грн), новенький скляний чайник від бренду Russell Hobbs (1400 грн) та шикарну коробку з візком для напоїв у золотому кольорі Deco Glamour Drinks Trolley (800 грн).

В іншій коробці Мартін запримітив дистанційно керованих "роботів-кіборгів" Cyborg Slam Battle Bots, які раніше продавались за 15 фунтів стерлінгів, але зараз коштують 7 фунтів (340 грн) по акції.

Знахідки Мартіна у сміттєвих баках Фото: TikTok

Також дістав зарядну підставку Goodman's "три в одному", ще два дзеркала в ідеальному стані, квітуче дерево з наклейкою (2,9 тис. грн) та новенькі абажури.

Знахідки Мартіна у сміттєвих баках Фото: TikTok Знахідки Мартіна у сміттєвих баках

Мартін каже, що почав порпатися у сміттєвих контейнерах ще в дитинстві, аби прогодувати свою сім'ю, а зараз це стало його постійним заняттям.

Шукач скарбів, який не розкриває свого прізвища, заробляє щотижня від 200 до 1000 фунтів стерлінгів (10-48 тис. грн). Він працює близько 12 годин на тиждень, а решту часу витрачає на ремонт та продаж своїх знахідок.

Знахідки Мартіна у сміттєвих баках Фото: TikTok Знахідки Мартіна у сміттєвих баках Фото: TikTok

Серед його найцінніших знахідок – iPhone, косметичні засоби на 30 тисяч фунтів стерлінгів (1,4 млн грн) та партія лаку для нігтів (4,8 млн грн).

Блогер закликає людей до ощадливого поводження з відходами, враховуючи кліматичну кризу та невпинне зростання вартості речей та харчів.

Раніше Фокус писав про 76-річного Френка Спаркеса, який збирав сміття й чистив сміттєпроводи вздовж Північної стіни в Грімсбі (Велика Британія) протягом останніх 25 років. Чоловік отримав нагороду за свою роботу, але його не прийняли в Центрі утилізації відходів.

Крім того, ми розповідали, що працівники станції сортування відходів у Нью-Гемпширі (США) чудом знайшли діамантову обручку, яку місцева жителька помилково викинула на смітник за день до Дня подяки.