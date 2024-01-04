Підслухав розмову: чоловік вирішив "ризикнути всім" і зірвав джекпот у лотереї

Вдалі рішення чоловіка допомогли йому стати багатшим на 200 тисяч доларів. Він погасив борги та планує вирушити у відпустку з дружиною.

Рішення чоловіка з міста Боуї, штат Мериленд (США) змінити свої звички гри в лотерею окупилося великим виграшем у Powerball. Про це пише Miami Herald.

Один американець підслухав розмову в цілодобовому магазині в Гленн Дейлі про лотерею Powerball, і це зацікавило його.

"Я почув, як один із хлопців у магазині сказав: "Сьогодні ніч Powerball", і я подумав, що маю взяти участь", — сказав мешканець Боуї.

За словами представників лотереї, пенсіонер, який ще працює, вирішив "ризикнути всім" і придбав білет за 3 долари. Ще в магазині він помітив, що деякі з його номерів стали збігатися з виграшними номерами Powerball.

"Я побачив, що виграв щось у магазині. Я не був упевнений, скільки номерів збіглося, поки не перевірив їх на своєму телефоні вдома", — сказав пенсіонер, який працює технічним фахівцем.

Ілюстративне фото Фото: Wcvb-tv

Опинившись удома, чоловік зрозумів, що в нього збіглися чотири з п'яти виграшних номерів. Зазвичай приз становив би 50 000 доларів, але функція множення, яку додав американець, збільшила суму в чотири рази.

"Я завжди купую Power Play. Зазвичай це перетворює мої 2 долари на 6 або 8 доларів. Я не планував, що мій приз складе цілих 200 000 доларів", — зазначив пенсіонер.

За словами представників лотереї, крім оплати деяких рахунків, американець планує витратити частину виграшу на відпустку з дружиною.

У Powerball грають у 45 штатах, Вашингтоні, Пуерто-Рико та Віргінських островах США. Шанс виграти джекпот становив 1 до 292,2 мільйона, повідомили представники лотереї.

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