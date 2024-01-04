Не тим займався все життя: детектив у відставці став мільйонером завдяки банкоматам

За словами Пола Алекса, на початках ніхто не вірив в успіх його задуму. Але тепер він стабільно заробляє понад 10 тисяч доларів щомісяця.

Колишній детектив у відставці Пол Алекс став мільйонером завдяки банкоматам. Тепер власний бізнес приносить 35-річному американцю із Сан-Франциско понад 8 мільйонів доларів на рік. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Пол зайнявся бізнесом з видачі готівки у 2018 році. Щоб збільшити свій дохід, він за 2100 доларів (80 тис. грн) придбав банкомат й розмістив його у манікюрному салоні. Перший місячний дохід становив 500 доларів (19 тис. грн), і справа активно розвивалась.

"Все почалося з того, що мій друг підкинув ідею. Я почав усе обдумувати, досліджував, купував книги й переглядав відео аж до того моменту, коли наважився втілити це у життя", — розповідає колишній детектив.

За його словами, на початках ніхто не вірив в успіх цього задуму.

"Коли я тільки починав свій бізнес шість років тому, то люди казали, що банкомати уже застаріли, і я запізнився на років 20. Але тепер мій бізнес стабільно приносить понад 10 тисяч доларів чистого прибутку щомісяця. І я не бачу жодних ознак, що це зміниться найближчим часом", — пише він в описі до ролика.

Зараз бізнесмен є власником 30 банкоматів і регулярно проводить майстер-класи, розповідаючи про подолання фінансових перешкод та досягнення успіху. Він прагне надихнути всіх інших не боятися започаткувати власну справу.

"Інвестуйте в себе. Самоосвіта – це наше все", – резюмує Пол.

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