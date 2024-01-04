Дешевше ніж іпотека: сім'я зробила з гаража однокімнатну квартиру (фото)

У будинку є все необхідне для життя – електрика, вода та інтернет.

Блогерка Джейн Діллон Хорнер з Лос-Анджелеса, що в США, разом зі своєю сестрою та мамою живе у крихітному гаражі. Про це вона зізналась у відео на своєму YouTube-каналі.

У кадрі дівчина показує незвичайне житло, де є все необхідне для життя – електрика, вода та інтернет.

"Сьогодні я проведу вам екскурсію своїм домом – це відремонтований гараж, а також розповім, чому я живу тут зі своєю сім’єю. Можливо, у мене немає такої необхідності, але насправді це дуже круто", – каже Джейн на відеозаписі.

Блогерка зі США живе у гаражі Фото: YouTube

На першому поверсі її гаража розташована спальня, кухня та вітальня. Значну частину кімнати займає ліжко розміру "king-size", і американська блогерка відверто зізнається, що ділить його зі своєю мамою.

На горищі обладнана ванна кімната з душем, а також спальня для її сестри.

Щоб зекономити місце, сім’я Джейн використовує модульний обідній стіл, а одяг складає у відкритому гардеробі.

За словами американки, гараж прилягає до будинку найкращої подруги її матері. Жінка певний час здавала це приміщення в оренду на Airbnb, але дуже хотіла, щоб туди заселились друзі. Бо це значно дешевше, аніж оформлювати іпотеку чи орендувати повноцінне житло.

Джейн дратує, коли люди починають її жаліти.

"Мені в жодному разі не соромно, що я тут живу. Я люблю свій дім", – резюмує блогерка.

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