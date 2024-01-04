Таємницю розкрито: люди дізналися, чому кола з McDonald's має різний смак

Багато людей роками обговорювали тему смаку Coca-Cola. Співробітники McDonald's намагаються тримати свій рецепт у таємниці, проте нещодавно вони розповіли, як їм вдається досягати особливого присмаку.

Багато людей тільки зараз почали розуміти, чому кока-кола з McDonald's така різна на смак. Про це пише The Mirror.

Більшість любителів газованого напою давно впевнені, що кола з McDonald's набагато смачніша, ніж куплена в магазині. Співробітники ресторану швидкого харчування розкрили свій секрет і дали шанувальникам відповідь, чому він відрізняється на смак.

Багато людей роками обговорювали тему смаку Coca-Cola. Їх цікавило чому напій має інший присмак. McDonald's намагається тримати рецепт у таємниці, проте нещодавно співробітники розповіли, як їм вдається досягати такого гарного смаку. Стало відомо, що вся справа в способі змішування.

Мережа ресторанів швидкого харчування опублікувала заяву і розповіла, чому вона така смачна. Вони стверджують, що дотримуються рекомендацій, встановлених Coca-Cola, але вся справа в унікальному способі змішування.

"Є багато причин, через які смак кока-коли в McDonald's такий чудовий. Ми просто дотримуємося рекомендацій Coca-Cola і вживаємо заходів, щоб гарантувати, що подаємо високоякісний напій. Вода і сироп Coca-Cola, два основні компоненти, постачаються до ресторану окремо і тільки потім змішуються, на відміну від напоїв, які ви знайдете на полицях магазинів. Вони попередньо охолоджуються перед тим, як потрапити в резервуари наших апаратів, причому співвідношення сиропу встановлюють таким чином, щоб лід встиг розтанути", — йдеться в заяві.

Ілюстративне фото Фото: pexels.com

Ще одна причина такого приємного смаку — холодна вода в розливному апараті. Це робиться для того, щоб напій був завжди освіжаючим і відповідав "золотому стандарту". Мережа ресторанів також стежить за тим, щоб вода проходила фільтрацію перед тим, як потрапити в автомати.

Ще один секретний трюк, який вони використовують, пов'язаний із соломинками. У McDonald's стверджують, що якщо використовувати ширшу соломинку, то в організм потрапить більша кількість чудового смаку.

"Вона трохи ширша, ніж звичайна соломинка, тому весь смак коли потрапляє на ваші смакові рецептори", — пишуть у заяві.

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