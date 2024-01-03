Колишній кокаїновий наркоман зібрав 92 тисячі євро, поки спав посеред міста (фото)

Чоловік просить гроші для знедолених людей, які потребують допомоги, підтримки та лікування.

Колишній кокаїновий наркоман Річард Ронсеро з Единбурга зібрав 92 тисячі євро у межах своєї благодійної акції. Чоловік по черзі спить на вулицях найбільших міст Великобританії, щоб привернути увагу суспільства до проблеми безпритульних та наркозалежних. Про його історію написало видання Daily Mail.

39-річний Річард упродовж 16 років був залежним від наркотиків класу А. Він стрибав з одних романтичних стосунків в інші й не мав жодних планів на життя.

Після одужання дев’ять років тому чоловік заснував благодійну організацію Steps to Hope, щоб зібрати гроші для знедолених людей, які потребують допомоги, підтримки та лікування.

Зараз британець збирає кошти на відкриття благодійного реабілітаційного центру Hope House. Для цього він протягом восьми тижнів ночує у восьми найбільших британських містах, закутавшись у мокрий спальний мішок й випрошуючи їжу в перехожих.

Річард упродовж 16 років був залежним від наркотиків Фото: Richard Roncero

Починаючи з 5 грудня він уже спав у Глазго, Белфасті, Кардіффі та Блекпулі. Далі має їхати до Манчестера, Ньюкасла та Інвернесса. Він планує завершити свою акцію 3 лютого цьогоріч у Данді.

Річард показує своє спальне місце Фото: Richard Roncero Річард показує своє спальне місце Фото: Richard Roncero

"Я помітив, що публіка дивиться на мене згори, а я навпаки – вгору, просячи допомоги у тисяч людей, які проходять повз. Відчуваю себе відірваним від суспільства, і просто намагаюся згаяти свій час, щоб пережити ще один день", – ділиться своїми відчуттями Річард.

Колишній наркозалежний зізнається, що тепер його життя повернулося в нормальне русло, він має наречену та дітей.

Річард Ронсеро в межах акції спить посеред міст Фото: Richard Roncero

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Крім того, ми розповідали, як два "обкурені" пасажири змусили пілота розвернути літак у повітрі. Згідно з інформацією поліції Ессекса, літак повернувся через повідомлення про вживання наркотиків і словесні образи з боку окремих пасажирів на борту.