Хлопець запустив салют з рота, але іскри та вогні полетіли не туди (відео)

Відчайдушний експериментатор намагався здивувати друзів видовищним трюком.

Британець, якого звуть Ріс, вирішив нестандартно зустріти Новий рік, запустивши салют зі свого рота. Однак все пішло зовсім не за планом. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

Курйозний експеримент знятий у Сандерленді, що у Великій Британії, близько опівночі. Молодий чоловік одягнений у шорти та куртку-пуховик вставляє феєрверк, насаджений на палку, собі у рот. Потім його товариш запалює вогонь.

Ріс однією рукою обережно врівноважує ракету, аж раптом запобіжник слабшає й феєрверк вибухає в нього перед очима, викидаючи хвилю іскор в обличчя. Відчайдушний експериментатор кидає пристрій на землю, а шоковані очевидці на задньому плані відвертаються. Чи розірвалася ракета на землі, наразі невідомо.

"З Новим роком усіх! Щойно намагався випустити з рота феєрверк, мабуть, то була дурниця", – написав хлопець під відео.

Його кліп на момент публікації зібрав майже 390 тисяч переглядів та 1300 вподобайок.

Британець Ріс запускає салют зі свого рота Фото: Twitter

У коментарях користувачі мережі діляться думками щодо цього ризикованого трюку.

"Мене завжди розчаровують подібні відео, бо ніколи не показують травми, які отримали люди"

"Припустімо, що прийдешній рік для нього може стати лише кращим"

"Наступного разу вам, можливо, захочеться спершу побризкати голову бензином, щоб отримати більш ефектний результат"

"Типовий день у Сандерленді"

Обережно! В жодному разі не повторюйте подібні трюки. Це небезпечно для життя та здоров’я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про модель та стрімерку Наталі Рейнольдс, яка провела незвичний соціальний "експеримент". Дівчина завітала до спортзалу з фарбою на тілі замість одягу. Один з присутніх там чоловіків висловив своє невдоволення та попросив дівчину забратися геть.

А от британська письменниця Джулі Кук спробувала упродовж трьох днів спати по чотирнадцять годин на добу. Жінка вирішила перейняти спосіб життя зірки скандального фільму "П’ятдесят відтінків сірого" Дакоти Джонсон й поділилась несподіваними висновками. Зокрема їй вдалося схуднути аж на п'ять кілограмів.