Машина для вбивства: який вигляд має найсмертоносніший у світі кіт (фото)

Наразі ці тварини внесені у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)

Зоопарк Хогл в американському штаті Юта поповнився восьмимісячною чорнолапою кішкою Гайєю. У тварини доволі добродушний зовнішній вигляд, втім вона вважається найсмертоноснішим котячим у світі. Детальніше про цей вид співробітники звіринцю написали в Instagram.

На опублікованих фото можна побачити, що Гайя має великі очі, гострі ікла, а також м'яке сірувате хутро з темними плямами й смужками.

У дикій природі представники цього виду зустрічаються у посушливих східних частинах Намібії, Центральній і Південній Ботсвані, а також Південній Африці.

За даними Смітсонівського інституту, їхній середній зріст становить лише 8-9 дюймів (приблизно 23 см), а вага – від 2,4 до 4,2 кілограма. Чорнолапі кицьки під час охоти вбивають від 10 до 14 гризунів або дрібних птахів. До того ж ймовірність впіймати жертву в їхньому випадку становить 60%. Для порівняння, у левів цей показник коливається у межах 20-25%.

Гайя має великі очі, гострі ікла, а також м'яке сірувате хутро Фото: Instagram//Hoglezoo

Наразі ці тварини внесені у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), адже їхня популяція налічує всього 10 тисяч особин.

У зоопарку Хогл також живе самець чорнолапого кота – Райдер. Найближчим часом співробітники звіринця познайомлять пухнастика з новоприбулою Гаєю, і сподіваються отримати від них здорове потомство.

Чорнолапих котів називають "машинами для вбивства" Фото: Instagram//Hoglezoo

Раніше Фокус писав, що екіпаж круїзного лайнера Royal Caribbean International несподівано знайшов на борту домашнього кота. Згідно з правилами, тваринку мали б приспати. Але, на щастя, цього вдалося уникнути.

Крім того, ми писали, що із притулку SPCA у Пенсільванії уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин. Хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.