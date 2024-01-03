Ноги посиніли: "небезпечна хвороба" чоловіка, який поспішав до лікарні, розсмішила соцмережі

Чоловік провів кілька годин в інтернеті, вивчаючи свої симптоми на одному з медичних сайтів, і був упевнений, що в нього тромбоз глибоких вен. Стурбований, він вирішив, що йому слід звернутися до лікаря.

Чоловік, який знайшов у себе "небезпечну хворобу" за описом симптомів у мережі, відчув почуття незручності після того, як зрозумів, чому його нога посиніла. Про цю кумедну історію згадав британський таблоїд The Mirror.

Погане самопочуття може змусити багатьох людей хвилюватися й іноді вони йдуть на крайні заходи, щоб знайти спосіб втамувати біль. Багато з них використовують інтернет для пошуку симптомів захворювання і борються з хворобами за допомогою домашніх засобів, що не рекомендується.

Хоча більшість людей записуються на прийом до терапевта, якщо виявляють тривожний висип на тілі або зміну кольору шкіри, деякі схильні до самодіагностики, вивчаючи симптоми в мережі. Так сталося і з Марком. У 2020 році чоловік провів кілька годин в інтернеті, вивчаючи свої симптоми на одному з медичних сайтів, і був упевнений, що в нього тромбоз глибоких вен. Стурбований, він вирішив, що йому слід звернутися до лікаря. Однак усе виявилося не так, як він думав.

Марк розповів про неприємний інцидент і повідав, що кинувся в лікарню тільки для того, щоб йому сказали, що його занепокоєння було марним.

"Пішов у швидку допомогу, бо мої ноги посиніли, а лікар Web сказав, що в мене тромбоз глибоких вен. Невже це воно? Великий? Ні! У мене хвороба "дурня", який не пере свої нові джинси перед тим, як одягнути їх. Я хочу, щоб мене негайно сховали", — писав тоді чоловік у Twitter.

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Поки деякі сміялися над нещастям Марка, кілька інших сміливців поділилися своїми історіями про те, як їхня самодіагностика виявилася неточною.

"Був період, коли я серйозно побоювався, що у мене пухлина мозку або щось на кшталт того, бо все, що я їв, включно з такими речами, як паста з соусом маринара, — мало смак перцевої м'яти. Зрештою я зрозумів, що пляшка м'ятного екстракту пролилася на мої каструлі та сковорідки", — написав один чоловік.

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